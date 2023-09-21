Минобороны РФ сообщило о массовой атаке ВСУ на Крым

Фото: istock / aapsky
В ночь с 20 на 21 сентября ВСУ пытались совершить теракт с помощью беспилотников. Все они были поражены средствами ПВО.
Противовоздушная оборона уничтожила над акваторией Черного моря 19 украинских БПЛА. Кроме того, над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей было уничтожено по одному вражескому беспилотнику. Информацию сообщает Министерство обороны РФ в своем telegram-канале.
Кроме того, военкор Юрий Котенок заявил, что данная попытка атаки украинской стороной по Крыму является самой масштабной за все время. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работали средства ПВО.
Ранее сообщалось, что ВСУ в течение суток нанесли 26 ударов по территории ДНР, выпустив в общей сложности 103 боеприпаса.
Читайте также:
СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет
В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления
Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
Кроме того, военкор Юрий Котенок заявил, что данная попытка атаки украинской стороной по Крыму является самой масштабной за все время. По его данным, в районе Евпатории и Севастополя активно работали средства ПВО.
Читайте также:
СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет
В США заявили, что Украина получила все, что просила для контрнаступления
Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине
Алина Юрчак