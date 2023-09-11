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Минобороны: Российские силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

11 сентября 2023, 01:59
Силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Около 01:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

В свою очередь белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал, что инцидент произошёл в Яковлевском городском округе. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. Пострадавших, по словам главы региона, на земле уже работают оперативные службы.

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#бпла
#белгород
#минобороны рф
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Пропавшую в Екатеринбурге 12-летнюю девочку нашли живой
11 сентября 2023, 01:19

Фото: Фотобанк Московской области

В Екатеринбурге 12-летню девочку, не вернувшуюся ранее ночевать домой, нашли живой. Поиски ребенка начались 10 сентября рано утром, а в 09:30 подросток был найден. Об этом пишет Е1.
Уточняется, что девочка проживает в Чкаловской районе города. Она не вернулась домой в субботу, 9 сентября, а 10 сентября в 05:00 подростка начали искать. Полиция занималась поисками вместе с волонтерами отряда «Подъем».

Подробности инцидента, в частности, где ребенок провёл ночь, пока не сообщаются.

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#полиция
#ребёнок
#девочка
#рф
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Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
Mash: Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
11 сентября 2023, 01:12

Фото: iStock/aapsky

Легкомоторный самолет ВСУ 10 сентября в 9:00 атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
В публикации говорится, что границу России пересек серебристый А-32 украинской компании «Аэропракт», после чего сбросил в районе сел Юрковичи и Чуровичи осколочный боеприпас ВОГ и скрылся.

По информации канала, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет.

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#всу
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#россия
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В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке
МВД: В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу по автобусной остановке
11 сентября 2023, 01:03

Фото: Фотобанк Московской области

В Нижнем Новгороде мужчина в центре Сормовского района открыл стрельбу из пневматического пистолета. Его задержали, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Уточняется, что в воскресенье около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный открыл стрельбу по автобусной остановке

«По горячим следам сотрудниками полиции 36-летний гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции. У злоумышленника изъят пневматический пистолет, из которого он стрелял в общественном месте. Пострадавших нет, за медицинской помощью никто из граждан не обращался», — цитирует агентство сообщение ведомства.

Обстоятельство произошедшего в настоящее время уточняются.

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Частный вертолет разбился в Вологодской области
10 сентября 2023, 19:12

Фото: istockphoto/AVZimovskoy

Неподалеку от Вологды потерпел крушение частный вертолет Robinson. По предварительным данным, на борту в момент аварии находились три человека.
Вертолет выполнял незарегистрированный полет над озером Воже на севере Вологодской области. Он шел над поверхностью водоема на малой высоте. В какой-то момент по неизвестной причине пилот потерял управление, и машина рухнула в воду. Двое из находившихся на борту чудом выжили, получив различные травмы в результате падения вертолета. Третьего в настоящее время разыскивают спасатели. Предполагается, что он утонул.

Несмотря на большую площадь, озеро Воже достаточно мелководно, средняя глубина его не превышает 0,9 метра, поэтому остается надежда, что и третьему участнику злосчастного полета удалось выжить. Экстренные службы пока не прекращают поиски. Следственное управление СК России по региону организовало проверку по факту происшествия.

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Ученица девятого класса скончалась в Свердловской области
10 сентября 2023, 12:04

Фото: istockphoto/mapo

В Свердловской области внезапно умерла ученица девятого класса. Девочка училась в школе № 5, расположенной в поселке Большой Исток. Одной из версий происшедшего называют самоубийство.
Страница школьницы в социальной сети переполнена печальными комментариями знакомых. «Девочка, что ты натворила...» с грустью написала одна из подруг. Девятиклассница подрабатывала, занимаясь маникюром, и на ее последнем посте на странице ее работа, которой она хотела похвастаться перед подписчиками, сообщает издание E1.RU.

Родители учеников школы № 5 теперь переживают за состояние своих детей. Они говорят, что это не первый трагический случай. Одна из мам посетовала, что в школе нет психолога и с детьми никто не проводит никаких бесед. Она призвала педагогов быть мягче с учениками, так как дети и подростки очень ранимые, и тяжело переживают стрессы, с которыми им приходится сталкиваться и дома, и в школе.

Корреспондент издания связался с директором школы, но тот не стал отвечать на претензии родителей и отказался разговаривать по телефону, а после предложения встретиться лично бросил трубку. В Следственном комитете Свердловской области также отказались комментировать происшедшее.

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#дома
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Морская авиация РФ уничтожила в Чёрном море три катера с десантом ВСУ
10 сентября 2023, 07:02

Фото: iStock/yucelyilmaz

Российские самолёты морской авиации Черноморского флота РФ уничтожили следовавшие в направлении Крыма три катера производства США Willard Sea Force с десантными группами Вооружённых сил Украины (ВСУ) у острова Змеиный, в западной части акватории Чёрного моря. Об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.
«Сегодня ночью в западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный <...> уничтожено три быстроходных военных катера <...> Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья», — отметили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма силами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников самолётного типа.

За прошедшую неделю в Керченском проливе было уничтожено три безэкипажных катера ВСУ, которые пытались совершить атаку на Крымский мост. Кроме того, самолётами морской авиации около Крыма были уничтожены четыре быстроходных катера, в которых находилось до 50 украинских военнослужащих.

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#минобороны рф
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#всу
#пво
#чёрное море
#военные
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Минобороны РФ: ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников рядом с Крымом
10 сентября 2023, 06:12

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Над акваторией Черного моря вблизи побережья Крыма силами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
«Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов <...> вблизи побережья Республики Крым», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что российская система ПВО сбила в Крыму два вражеских беспилотника.

В свою очередь, военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что если Илон Маск примет решение об отключении Starlink, то ВСУ больше смогут наносить удары беспилотниками по Крымскому полуострову.

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#пво
#украина
#крым
#минобороны рф
#бпла
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Сотрудника британского парламента подозревают в шпионаже в интересах Китая
10 сентября 2023, 03:32

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

По информации газеты The Sunday Times, гражданин Великобритании на протяжении нескольких лет работал с депутатами по вопросам международной политики и отношений с Пекином.
Мужчина некоторые время жил в Китае. По версии правоохранительных органов, там его могли завербовать.

Согласно предварительной информации, у арестованного имелись связи с рядом высокопоставленных членов Консервативной партии Великобритании, у которых есть доступ к секретной документации.

Ранее стало известно о том, что китайский разведчик получил доступ к данным нескольких тысяч британских чиновников с помощью фейковых профилей в социальной сети LinkedIn.

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#великобритания
#парламент
#китай
#задержание
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Не менее шести взрывов прозвучало в Киеве
10 сентября 2023, 01:50

Фото: iStock/Ruslan_Lytvyn

Не менее шести взрывов прогремело в Киеве, сообщают очевидцы. Власти Киевской области при этом сообщили, что в регионе работает противовоздушная оборона.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Черниговской и Сумской областях Украины. На данный момент оповещения о воздушной тревоге звучат в столице Украины, а также Киевской, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#крымский воздушная киев
#украина
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