Минобороны: Российские силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 01:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — рассказали в оборонном ведомстве.В свою очередь белгородский губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале рассказал, что инцидент произошёл в Яковлевском городском округе. Фрагменты одного из беспилотников упали на проезжую часть рядом с частным жилым домом. Пострадавших, по словам главы региона, на земле уже работают оперативные службы.
Читайте также:
Украинский беспилотник ударил по жилой многоэтажке в Энергодаре
Самолет ВСУ атаковал вышку сотовой связи в Брянской области
Минобороны РФ: ПВО уничтожила восемь украинских беспилотников рядом с Крымом
Артем Путинцев