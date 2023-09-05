Минобороны: Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник в Подмосковье

Фото: сайт Минобороны РФ
В Минобороны РФ проинформировали, что над Московской областью силами ПВО был уничтожен украинский беспилотник. Об этом пишет РИА Новости.
«Утром 5 сентября пресечена террористическая атака киевского режима с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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