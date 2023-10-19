Минобороны сообщило о двух сбитых над Белгородской областью беспилотниках ВСУ

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Российское военное ведомство сообщило об очередной попытке киевского режима атаковать территорию РФ с помощью беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Как отметили в Минобороны РФ, БПЛА был сбит дежурными средствами ПВО около 23:00 мск над территорией Белгородской области.
Предыдущий беспилотник над регионом был сбит буквально за полчаса до этого — в 22:30 мск.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО были сбиты шесть БПЛА самолетного типа.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО были сбиты шесть БПЛА самолетного типа.
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