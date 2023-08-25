Минобороны сообщило о сбитой над Калужской областью украинской ракете C-200

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В ночь на 25 августа над территорией Калужской области российские средства ПВО сбили ракету С-200, которой Киев попытался атаковать объекты на территории РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории Российской Федерации ракетой доработанного комплекса ПВО С-200», — рассказали в российском военном ведомстве.Полковник ВС РФ Сергей Хатылев отмечал, что слабым местом таких ракет является большой размер. Из-за этого они имеют значительную эффективную отражающую поверхность, сравнимую с эффективной отражающей поверхностью тактического истребителя. Так, ракеты комплекса С-200 отчетливо просматриваются на индикаторе оператора системы ПВО.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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