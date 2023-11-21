Минобороны сообщило о сбитом над Курской областью украинском беспилотнике

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Ночью 21 ноября около 0.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении МО РФ.Ранее российское военное ведомство сообщало, что российские силы ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Брянской областью. Также на территории Шаблыкинского района Орловской области был обезврежен украинский БПЛА самолетного типа — об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
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