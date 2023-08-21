Минобороны сообщило об еще одной попытке атаки БПЛА на Белгородскую область

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Минобороны РФ сообщило, что киевский режим около 16:00 мск предпринял новую попытку атаки беспилотником в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило в своем телеграмм-канале.
В результате попытки очередной террористической атаки со стороны киевского режима, жертв и разрушений нет
Прежде сообщалось, что системы ПВО сбили 12 дронов над Белгородской областью. Несколько обломков БПЛА попали в дома местных жителей.
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Анастасия Крестьянова