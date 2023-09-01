Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА в Московской области

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Украинские формирования предприняли очередную попытку атаки объектов на территории РФ с использованием БПЛА. Силами ПВО дроны противника были уничтожены в воздухе над территорией Московской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что для нанесения удара, ВСУ использовали дрон самолетного типа.
В результате уничтожения БПЛА над территорией Люберецкого района Московской области, пострадавших и разрушений нет, отметили в министерстве.
Прежде, об успешной работе российской ПВО сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил слова благодарности российским военнослужащим и отметил, что в результате происшествия, никто не пострадал.
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В результате уничтожения БПЛА над территорией Люберецкого района Московской области, пострадавших и разрушений нет, отметили в министерстве.
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Анастасия Крестьянова