Минобороны сообщило об уничтожении очередных украинских БПЛА

В Минобороны РФ подтвердили, что российские силы противовоздушной обороны сбили беспилотники над Белгородской и Брянской областями.
«Около 21.30 мск пресечена попытка Украины атаковать БПЛА самолетного типа — дежурные средства ПВО уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области. Около 22.00 мск сбиты 2 беспилотника и над территорией Брянской области», — заявили в российском военном ведомстве.Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что система противовоздушной обороны отразила атаки в Унечском районе (Брянская область), а также над селом Тулянка в Валуйском городском округе (Белгородская область). Разрушений и жертв нет, на месте работают экстренные службы.
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