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Минобороны: Средства ПВО в Крыму уничтожили 19 беспилотников ВСУ

21 сентября 2023, 02:19
Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили попытку массовой террористической атаки на Крым.
Уточняется, что российские средства ПВО уничтожили над полуостровом 19 беспилотников ВС Украины.

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#пво
#крым
#бпла
#всу
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Жителя Волгограда оштрафовали на 309 миллионов рублей за огурцы
Житель Волгограда заплатит 309 миллионов рублей за загрязнение почвы химикатами
21 сентября 2023, 01:57

Фото: iStock/Yana Tatevosian

В Волгограде суд вынес местному жителю приговор за незаконное выращивание огурцов, томатов, перцов и арбузов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональных судов общей юрисдикции.
В публикации говорится, что мужчина незаконно использовал в Быковском районе участок площадью 23 гектара и загрязнял химикатами почву. В результате экспертизы в пробах почвы были выявлены нитритный азот и фосфат-ионы.

Согласно решению суда, местный житель должен выплатить в пользу Федеральной службы по надзору природопользования по Астраханской и Волгоградской областям штраф в размере 309 645 180 рублей.

Мужчина обращался в суд для обжалования решения, но правоохранители не заняли его сторону.

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#суд
#штраф
#участок
#мужчина
#овощи
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ВСУ массово атакуют Крым беспилотниками
Mash: ВСУ массово атакуют Крым беспилотниками
21 сентября 2023, 01:46

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

ВС Украины пытаются массово атаковать Крым с помощью БПЛА. Об этом пишет Телеграм-канал Mash.
По информации канала, ПВО работает в Новофёдоровке, Саки, Евпатории, Джанкое и Балаклаве. По словам местных жителей, это самая массовая атака беспилотников ВСУ за всё время.

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#всу
#атака
#пво
#крым
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Омбудсмен Романова рассказала о девочке, которую тащили в лес во Владивостоке
Омбудсмен Романова: Девочке, которую тащили в лес во Владивостоке, окажут помощь
21 сентября 2023, 01:35

Фото: iStock/stsmhn

Во Владивостоке школьница, которую мужчина тащил в лес, находится в стрессовом состоянии, ей оказывают помощь специалисты. Отмечается, что девочка из благополучной семьи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в Приморском крае Ольгу Романову.
«Девочка из благополучной полной семьи, сейчас в стрессовом состоянии. Она дома, в семье. Вся необходимая помощь специалистов будет оказана», — цитирует агентство слова Романовой.

Омбудсмен добавила, что в настоящее время сотрудники следственного комитета устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее РИА Новости сообщало, что девочка на улице Пирогова увидела, как мужчина тянет третьеклассницу в лес. Она рассказала об этом отцу, а тот обратился в полицию. К месту инцидента первым прибыл наряд вневедомственной охраны. На тот момент девочку спасли школьные учителя, ранее судимый 39-летний мужчина задержан.

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В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка

В Екатеринбурге на территории воинской части обнаружен неизвестный предмет

Armenpress: При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек

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#омбудсмен
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В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка
21 сентября 2023, 00:23

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Из-под завалов частично обрушившегося дома в Балашихе спасатели извлекли тела женщины и ребенка.
В настоящее время известно о семи погибших в результате ЧП, пишет Телеграм-канала «Москва-24».

«Именно их голоса слышали сотрудники МЧС, которые сами пострадали под постройками дома при повторном обрушении. Ребята слышали детские плачи и знали, что их ждут», — говорится в публикации.

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Причиной взрыва в балашихинской девятиэтажке могла стать утечка газа в квартире

В Москве мужчина погиб, спасая котенка

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#сотрудники
#дома
#пожар
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В Екатеринбурге на территории воинской части обнаружен неизвестный предмет
Baza: В Екатеринбурге на территории воинской части обнаружен неизвестный предмет
20 сентября 2023, 23:15

Фото: iStock/ gorodenkoff

В Екатеринбурге на территории воинской части обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Об этом сообщает Телеграм-канал Baza.
По информации канала, его перекинул через забор одной из воинских частей неизвестный мужчина в черной одежде, который подошел к части из лесополосы, а затем скрылся.

Как позднее стало известно, предметом оказались муляж СВУ, дымовая шашка и взрывпакет. Неизвестный объект исследовали саперы и заключили, что он не содержит взрывных устройств. В настоящее время он направлен на экспертизу.

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#военные
#екатеринбург
#инцидент
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Armenpress: При обстрелах в Карабахе погибли около 200 человек
20 сентября 2023, 22:33

Фото: iStock/Sofiia Potanina

В Нагорном Карабахе минимум 200 человек погибли в результате обстрелов со стороны Азербайджана. Об этом сообщает армянское государственное агентство «Armenpress» со ссылкой на так называемого «омбудсмена» непризнанного Карабаха.
«По состоянию на 21.30 (20.30 мск) в результате военной агрессии Азербайджана против Нагорного Карабаха погибли не менее 200 человек, более 400 ранены», — говорится в публикации.

По информации госагентства, из десяти мирных жителей, гибель которых подтверждена, были пятеро детей. Остальные погибшие, предположительно, являлись военными. Кроме того, более 40 мирных жителей, среди которых 13 детей, получили ранения.

Во вторник, 19 сентября, Минобороны Азербайджана сообщило, что Баку начал в Карабахе «антитеррористические мероприятия» для восстановления конституционного строя. Целями азербайджанской армии в Карабахе названы ВС Армении, для чего Баку сообщило о применении высокоточного оружия. Условием мира азербайджанская сторона назвала полный вывод из Карабаха армянских войск, а также роспуск непризнанных властей в Степанакерте. Ереван со своей стороны утверждает, что армянских подразделений в Карабахе нет, и называет происходящее агрессивными действиями Баку.

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#погибшие
#гибель
#человек
#население
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МО России: автомобиль с российскими миротворцами обстреляли в Карабахе
20 сентября 2023, 18:28

Фото: iStock/Zeferli

Во время возвращения российских миротворцев с наблюдательного поста, расположенного в районе населенного пункта Джанятаг, автомобиль попал под обстрел. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В результате происшествия, находившиеся в автомобиле военнослужащие погибли. 
 
На место происшествия прибыли следственные органы азербайджанской стороны. В ведомстве сообщили, что обстрел был произведен из стрелкового оружия.
Выясняются обстоятельства произошедшего. 

Прежде сообщалось, что российские миротворцы, которые находились в регионе, эвакуировали людей из опасных районов, которые находятся под обстрелом. В 13:00 между конфликтующими сторонами огонь был прекращён.  

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#происшествия
#обстрел
#армения
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Названы суммы выплат семьям погибших и пострадавшим при взрыве в Балашихе
20 сентября 2023, 18:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Семьи погибших в результате взрыва газа в девятиэтажке в Балашихе получат по 1 млн рублей. Об этом объявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин.
Пострадавшим в тяжёлом состоянии выплатят 500 тыс рублей, тем, кто находится в состоянии средней тяжести – 300 тыс. рублей, лёгкой – 100 тыс. 
«На восстановление имущества в разрушенных или повреждённых квартирах будет выплачено по 30 тыс рублей на человека, одиноко проживающим – по 50 тыс рублей», – сказал Хромушин в эфире телеканала «Москва 24».
Утром на Октябрьской улице в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, а также два балкона. Затем произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей.
 
Позже на месте ЧП в Балашихе снова возник пожар. Сотрудники МЧС проливают очаг возгорания.
 
По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, в результате взрыва газа и последующего обрушения пять человек погибли и 13 пострадали. Семь пострадавших госпитализированы. Остальные шесть от госпитализации отказались. Среди погибших – три жителя дома и два спасателя.

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Подмосковный Минздрав сообщил о пяти погибших после взрыва газа в Балашихе
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#выплаты
#взрыв бытового газа
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#евгений хромушин
#подмосковье
#московская область
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Установлено местонахождение двух жильцов рухнувшего от взрыва газа дома в Балашихе
20 сентября 2023, 18:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Спасатели установили примерное местонахождение двух жильцов, остающихся под завалами рухнувшего после взрыва газа жилого дома в Балашихе. Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что это женщина с ребёнком.
 
Утром на Октябрьской улице в Балашихе в газифицированной девятиэтажке сдетонировала газовоздушная смесь. Обрушились 3, 4 и 5 этажи, повреждено не менее 10 квартир, а также два балкона. Затем произошло повторное обрушение, под завалами оказались шесть спасателей.
 
Позже на месте ЧП в Балашихе снова возник пожар. Сотрудники МЧС проливают очаг возгорания.
 
По данным пресс-службы подмосковного Минздрава, в результате взрыва газа и последующего обрушения пять человек погибли и 13 пострадали. Семь пострадавших госпитализированы. Остальные шесть от госпитализации отказались. Среди погибших – три жителя дома и два спасателя.
 
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#балашиха
#взрыв бытового газа
#мчс
#подмосковье
#московская область
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