Минобороны: Средства ПВО в Крыму уничтожили 19 беспилотников ВСУ

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Минобороны РФ сообщило, что ВСУ совершили попытку массовой террористической атаки на Крым.
Уточняется, что российские средства ПВО уничтожили над полуостровом 19 беспилотников ВС Украины.
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Диана Аванесян