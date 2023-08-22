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Минобороны: Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море

Минобороны: Российский Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море
22 августа 2023, 06:20

Фото: iStock/Leonardo Macedo

В Минобороны РФ сообщили, что экипаж Су-30СМ морской авиации ликвидировал разведывательный катер ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море.
«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер ВСУ», — цитирует ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.

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В подмосковном Красногорске нарушено остекление в жилом доме
#всу
#чёрное море
#авиация
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В подмосковном Красногорске нарушено остекление в жилом доме
ТАСС: В подмосковном Красногорске нарушено остекление в жилом доме
22 августа 2023, 06:05

Фото: iStock/Larysa Shcherbyna

В подмосковном Красногорске в одном из жилых многоэтажных домов нарушено остекление. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«В Красногорске зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов», — говорится в публикации.

Кроме того, в результате инцидента повреждено несколько машин, припаркованных у дома.

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В Бурятии автомобиль въехал в кафе, спровоцировав пожар

#красногорск
#подмосковье
#дома
#мчс
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В Бурятии автомобиль въехал в кафе, спровоцировав пожар
МВД: В Бурятии автомобиль въехал в кафе, спровоцировав пожар
22 августа 2023, 05:53

Фото: iStock/gorodenkoff

В Бурятии в поселке Аршан автомобиль Mazda Demio врезался в кафе. В результате ДТП, в подсобном помещении произошел пожар, пишет РИА Новости со ссылкой на МВД.
Уточняется, что о ДТП стало известно около 6:00 (1:00 мск).

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio, не справившись с управлением, врезался в здание общепита на улице Трактовой. В результате столкновения произошло возгорание в подсобном помещении кафе. Водитель с места происшествия скрылся», — цитирует агентство сообщение ведомства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы, виновники аварии ищут.

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Андрей Воробьёв: Основное внимание оперативных служб — падению БПЛА в Красногорске
22 августа 2023, 05:21

Фото: Фотобанк Московской области

При падении обломков сбитого БПЛА в Подмосковье никто не пострадал, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, при этом призвав жителей Московской области сохранять спокойствие. По словам Воробьёва, основное внимание оперативных служб сейчас приковано к тому из двух дронов, который был сбит в Красногорске.
«Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб - второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — написал Воробьёв в своём Telegram-канале.

Также он сообщил, что глава Красногорска Дмитрий Волков «сейчас проводит обход квартир вместе с МЧС и другими службами».

Telegram-канал SHOT ранее опубликовал момент уничтожения дрона системой ПВО над Красногорском в районе здания правительства Московской области. Обломки БПЛА повредили жилой дом и несколько авто на парковке. Предварительно, никто не пострадал, однако взрывной волной вырвало две балконные рамы в красногорской многоэтажке.

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В Строгино и Красногорске прозвучали взрывы

#андрей воробьёв
#бпла
#московская область
#красногорск
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Wiadomosci Wrocław: Толпа из 17 поляков избила двоих украинцев из-за их национальности
22 августа 2023, 04:56

Фото: iStock/Ruma_Aktar

Группировка футбольных фанатов из польского города Каменец-Зомбковицки избила и ограбила двух украинцев из-за национальности последних. Об этом сообщает издание Wiadomosci Wrocław.
Как пишут журналисты, толпа из 17 человек, вооруженная мачете, дубинками и даже хоккейной клюшкой, добралась до места жительства ​граждан Украины, после чего напала. По информации издания, нападавшие также отобрали у ​украинцев примерно 4000 польских злотых (около 92 тысяч рублей по нынешнему курсу)

Сейчас все нападавшие задержаны, шестеро из них привлечены к ответственности. Ещё пятеро хулиганов находятся под надзором.

Ранее глава Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки больше не скрывают раздражение из-за расчетливых беженцев с Украины, нагло пользующихся щедростью Варшавы. Политик подчеркнул, что наплыв украинских беженцев, финансовая помощь Украине и наводнение местного рынка продуктами с Украины подрывают стабильность Польши.

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#избиение
#польша
#украина
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Собянин: ПВО сбили два ударных беспилотника под Москвой
22 августа 2023, 03:57

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев

Противовоздушная оборона сбила два ударных беспилотника в Подмосковье — в районе Красногорска и Часцов (поселок в Одинцовском городском округе). Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
«ПВО сбили два ударных беспилотника. Один в районе Красногорска, другой в районе Часцов. На места происшествий выехали спецслужбы», — написал Собянин.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Красногорске и Строгино. Telegram-канал Mash написал, что предположительно сработала система ПВО.

В свою очередь, Минобороны РФ сообщило, что над Московской областью система ПВО ночью сбила два украинских БПЛА. Кроме того, системы РЭБ над Брянской областью подавили ещё два дрона ВСУ.

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В Строгино и Красногорске прозвучали взрывы

#подмосковье
#бпла
#пво
#сергей собянин
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Минобороны: В Московской и Брянской областях пресекли попытку атаки украинских БПЛА
22 августа 2023, 03:37

Фото: iStock/vladj55

Над Московской областью система ПВО ночью сбила два украинских БПЛА. Кроме того, системы РЭБ над Брянской областью подавили ещё два дрона ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
Уточняется, что информация о пострадавших в настоящее время отсутствует. 

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.

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#пво
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#украина
#московская область
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SHOT: Момент уничтожения дрона над Красногорском попал на видео
22 августа 2023, 03:19

Фото: iStock/Naypong

Telegram-канал SHOT опубликовал момент уничтожения дрона системой ПВО над Красногорском в районе здания правительства Московской области. Обломки БПЛА повредили жилой дом и несколько авто на парковке. Предварительно, никто не пострадал.
Ещё один беспилотник рухнул на Пятницком шоссе в Москве. Один из жилых домов получил повреждения – оказались выбиты стекла на нескольких этажах.



Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Красногорске и Строгино. Telegram-канал Mash написал, что предположительно сработала система ПВО.

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#бпла
#красногорск
#москва
#происшествие
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В Строгино и Красногорске прозвучали взрывы
Mash: В Строгино и Красногорске прозвучали взрывы
22 августа 2023, 02:52

Фото: iStock/beast01

В Красногорске и Строгино слышны взрывы, сообщают очевидцы.
Телеграм-канал Mash пишет, что предположительно, сработала система ПВО.



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В Анапе нашли девятилетнюю девочку, пропавшую после ссоры с матерью
МВД: В Анапе нашли девятилетнюю девочку, пропавшую после ссоры с матерью
22 августа 2023, 00:41

Фото: iStock/artolympic

В Анапе полицейские нашли девятилетнюю девочку, которая пропала после ссоры с мамой. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Отмечается, что правоохранители совместно с поисковиками отряда «Лиза Алерт» приступили к поискам ребенка 20 августа, в воскресенье. 

«Девочка обратилась к жительнице станицы Анапской с просьбой дать денег. Бдительная анапчанка сообщила о девочке в отдел МВД России по городу Анапе. В настоящее время с ней работают сотрудники полиции, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает», — проинформировали в МВД.

Девочку передадут законным представителям после осмотра врача.

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