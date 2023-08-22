Минобороны: Су-30СМ уничтожил разведывательный катер ВСУ в Черном море

Фото: iStock/Leonardo Macedo
В Минобороны РФ сообщили, что экипаж Су-30СМ морской авиации ликвидировал разведывательный катер ВСУ в районе газодобывающих установок в Черном море.
«Сегодня ночью экипажем самолета Су-30СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен разведывательный катер ВСУ», — цитирует ТАСС сообщение российского оборонного ведомства.
Читайте также:
SHOT: Момент уничтожения дрона над Красногорском попал на видео
В подмосковном Красногорске нарушено остекление в жилом доме
Диана Аванесян