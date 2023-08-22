Минобороны: В Московской и Брянской областях пресекли попытку атаки украинских БПЛА

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Над Московской областью система ПВО ночью сбила два украинских БПЛА. Кроме того, системы РЭБ над Брянской областью подавили ещё два дрона ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами. Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области», — цитирует агентство заявление оборонного ведомства.
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