Минобороны: ВСУ попытались атаковать Крымский мост с помощью морского беспилотника

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Российские пограничники обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря морской беспилотник ВСУ, который попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство пояснило, что новая попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом 1 сентября, около 23:15 мск. Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали полупогружной безэкипажный катер.
Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», судя по всему, Крымский мост пытались атаковать не один, а два БПЛА. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.
Ранее Минобороны сообщало, что вечером 1 сентября в небе над Белгородской областью были перехвачены и сбиты с разницей в несколько часов два беспилотника ВСУ.
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Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», судя по всему, Крымский мост пытались атаковать не один, а два БПЛА. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.
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Артем Путинцев