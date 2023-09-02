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Минобороны: ВСУ попытались атаковать Крымский мост с помощью морского беспилотника

02 сентября 2023, 02:20
Фото: iStock/Oleg_Elkov

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Российские пограничники обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря морской беспилотник ВСУ, который попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство пояснило, что новая попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом 1 сентября, около 23:15 мск. Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали полупогружной безэкипажный катер.

Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», судя по всему, Крымский мост пытались атаковать не один, а два БПЛА. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.


Ранее Минобороны сообщало, что вечером 1 сентября в небе над Белгородской областью были перехвачены и сбиты с разницей в несколько часов два беспилотника ВСУ.

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#минобороны рф
#бпла
#крымский всу
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В Чёрном море уничтожен морской беспилотник ВСУ, который пытался атаковать Крымский мост
02 сентября 2023, 00:45

Фото: iStock/Ekaterina_Utorova

Украинский морской беспилотник был обнаружен и уничтожен в акватории Чёрного моря при попытке атаковать Крымский мост, сообщили в Минобороны России.
Как пояснили в российском оборонном ведомстве, очередная попытка террористической атаки киевского режима была предпринята около 23:15 мск 1 сентября полупогружным безэкипажным катером Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По сообщениям Telegram-канала «Рыбарь», пытавшихся атаковать мост беспилотников было два. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.

До этого в МО РФ сообщили, что над Белгородской областью около 23:00 мск 1 сентября был перехвачен украинский беспилотник, попытка Киева совершить теракт на территории РФ пресечена.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет только лишь расти.

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В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

В офисе Зеленского заявили, что число атак беспилотников на Россию будет расти

#всу
#чёрное море
#крымский мост
#беспилотник
#минобороны рф
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Гладков: ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
01 сентября 2023, 23:34

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели», — написал Гладков. По его словам, это произошло в Яковлевском городском округе, а также в Корочанском районе области.

По предварительной информации, ни пострадавших, ни разрушений нет. Оперативные службы региона сейчас заняты выяснением того, остались ли какие-то последствия данных инцидентов на земле.

Несколько часов назад в Минобороны России заявили, что в небе над Белгородской областью около 21:15 мск был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет только лишь расти

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#пво
#бпла
#белгород
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Детский тренер ФК «ЦСКА Ватутинки» чуть не задушил мальчика в подъезде
01 сентября 2023, 21:00

Фото: iStock/vmargineanu

В Коммунарке детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов чуть не задушил соседского девятилетнего мальчика в подъезде своего дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, девятилетний мальчик гулял с друзьями во дворе своего дома. В момент, когда ребенок держал открытой входную дворе в подъезд, оттуда вышел мужчина. Ему не понравилось, что дверь удерживается, тогда он схватил мальчика за капюшон, затащил в подъезд и начал душить.

После нападения мать пострадавшего сразу вызвала скорую помощь и полицию. Медики зафиксировали у мальчика травмы шеи, смещение позвонков и сильное стрессовое состояние.

По описанию ребенка соседи сразу вычислили соседа, который напал на него. Им оказался детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов. Уже два месяца женщина не может добиться для него наказания. На ее заявления в полицию, прокуратуру и СК она получает лишь отписки. Ребенок вынужден временно проживать у бабушки, так как теперь боится гулять в своем дворе.

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#мальчик
#ск
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Подмосковные спасатели вызволили из канавы инвалида-колясочника
01 сентября 2023, 20:59

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли выбраться из ловушки мужчине с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Крот» в Солнечногорском городском округе. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил инвалид-колясочник. Он сообщил, что пытался объехать установленный на дороге шлагбаум и съехал в придорожную канаву. Выбраться из ловушки самостоятельно он не смог. 
 
Прохожие игнорировали его просьбы о помощи и проходили мимо. Прибывшая на место вызова дежурная смена вызволила инвалида и помогла ему объехать шлагбаум. 
 
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#чп
#солнечногорск
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В результате ДТП в Волгограде погибли двое детей
01 сентября 2023, 20:55

Фото: istockphoto.com/Galina Vetertsovskaya

Двое детей погибли в аварии из-за столкновения автомобиля Renault с отбойником на мосту через Волгу в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет», — приводит РИА Новости уточнение ведомства.

Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае. Трагедия произошла на 1 040 км трассы в Канском районе Красноярского края в 17:00. По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. Большегруз, в свою очередь, тоже вытолкнуло на встречку, где в него врезались еще две легковые машины.

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#авто
#происшествие
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В Таиланде без вести пропал российский турист
01 сентября 2023, 20:27

Фото: iStock/inewsistock

В Таиланде на острове Пхукет в районе пляжа Най Янг без вести пропал турист из России, по предварительным данным, он утонул. Об этом стало известно из сообщения интернет-портала Phuket News, который ссылается на местную полицию.
«Отделение туристической полиции Пхукета обратилось с призывом предоставить любую информацию, которая может помочь в поисках пропавшего россиянина, предположительно пропавшего в море на пляже Най Янг вечером 1 сентября», - следует из сообщения.

Уточняется, что полиция приступила к поиску туриста сразу после сообщения о его пропаже. Однако к вечеру поисково-спасательная операция была приостановлена ввиду сложных погодных условий. Поиски могут продолжить в субботу. При этом личность пропавшего туриста не уточняется.

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#полиция
#операция
#море
#поиски
#рф
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Польский военный вертолет нарушил белорусскую границу
01 сентября 2023, 20:16

Военный вертолет Польши нарушил границу Белоруссии. Об этом сообщает погранкомитет страны.
«Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области», - говорится в сообщении белорусского ведомства.

Таким образом, польский военный вертолет Ми-24 на низкой высоте пересек белорусскую госграницу, и пролетел по стране около 1200 метров, после чего вернулся обратно. Уточняется, что Польша уже проинформирована о случившемся нарушении границы.

Ранее пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии сообщала, что вооруженные военные нарушили государственную границу Белоруссии со стороны Латвии. Отмечается, что силовики, нарушившие границу, зашли в Белоруссию на два метра, а затем вернулись назад.

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#служба
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В Германии мужчина напал на украинского ребенка из-за отказа говорить по-русски
01 сентября 2023, 19:40

Фото: iStock/alzay

В немецком городе Айнбек мужчина бросил 10-летнего украинского мальчика через мост в Мюленканал, так как ребенок говорил на родном языке и отказывался переходить на русский. Об этом пишет Bild, ссылаясь на местную прокуратуру.
Согласно сообщению, ребенок играл с другими украинскими детьми. Все они общались на своем родном языке.

«Он сказал, что вместо этого вам следует говорить по-русски. Потом он сказал, что войну начала Украина. Незнакомец сначала схватил девочку за волосы, затем схватил 10-летнего мальчика и швырнул его через перила моста в канал», – говорится в сообщении прокуратуры.

Мальчик при падении получил травму головы и ноги. Но мужчина не остановился на этом и бросил в ребенка стеклянную бутылку. После происшествия неизвестный скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

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#беженцы
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Молодой человек, в руках которого взорвалась граната, умер в больнице
01 сентября 2023, 18:03

Фото: iStock/maxim4e4ek

Молодой человек, в руках которого взорвалась граната в квартире в Москве, умер в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, в руках у парня взорвалась граната Ф-1. Следователям предстоит выяснить, откуда он ее взял. При взрыве молодому человеку оторвало руки, также н получил серьезное осколочное ранение брюшной полости.

Напомним, ранее сообщалось, что в столичном районе Покровское-Стрешнево в квартире дома на улице Мещерякова взорвалась граната, пострадал молодой человек, ему оторвало руки. Парня оперативно госпитализировали в тяжелом состоянии, однако спасти его не удалось. Уточняется, что возгорания в квартире после взрыва не произошло.

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