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Минобороны: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи

05 ноября 2023, 00:18
Фото: iStock/0

Фото: iStock/0

Вооружённые силы Украины (ВСУ) 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщили в российском военном ведомстве, тринадцать из этих ракет были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. В результате попадания одной крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся в это время на заводе.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что в районе судостроительного завода имени Бутомы сработала система ПВО, но никто не пострадал. Часть обломков сбитых ракет, по его словам, упала в районе сухих доков.


Удары по приграничным регионам РФ, в том числе и по Крыму, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#минобороны рф
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Аэропорт Гамбурга экстренно закрыт из-за прорвавшегося туда вооружённого мужчины
05 ноября 2023, 00:00

Фото: iStock/Reinhard_Krull

Аэропорт немецкого города Гамбург экстренно закрыт из-за вооружённого мужчины, который прорвался на территорию воздушной гавани с двумя детьми, пишет издание Bild. Их он удерживает в машине, а его жена сообщила в полицию о похищении.




Согласно данным немецких средств массовой информации, никаких требований он пока не выдвигал, однако произвёл несколько выстрелов.  Сейчас к гамбургскому аэропорту уже стягивается полиция. Сразу шесть рейсов были перенаправлены в соседний Ганновер, ещё несколько задерживаются. Официально воздушное движение прекращено «в связи с полицейскими мерами».

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#полиция
#германия
#аэропорт
#мужчина
#стрельба
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В Москве мужчина ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату
04 ноября 2023, 21:42

Фото: iStock/FOTOKITA

Житель Москвы с топором набросился на женщину, которая снимает у него комнату в квартире на востоке города. Об этом в беседе с журналистами сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Согласно данным следствия, 4 ноября мужчина в квартире дома на Окружном проезде в Москве ударил топором женщину, арендовавшую у него комнату.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. 

В настоящее время мужчина задержан. Он будет доставлен в подразделение СК для прохождения допроса. 

Пострадавшая женщина доставлена в одну из больниц Москвы. 

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В Калининграде спасли воспитательницу детсада, которая четыре дня провела без еды и воды

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#москва
#происшествие
#уголовное ск рф
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В Калининграде спасли воспитательницу детсада, которая четыре дня провела без еды и воды
В Калининграде спасли женщину, которая четыре дня провела без еды и воды
04 ноября 2023, 19:40

Фото: iStock/sreeyashlohiya

Сотрудница полиции вместе с волонтёрами спасла воспитательницу детского дома, которая из-за вывиха бедра провела четыре дня в своей квартире без еды и воды. Об этом в своём Telegram-канале сообщило УМВД по Калининградской области.
Обнаружить одиноко проживающую женщину помогла её коллега. Она обратилась в полицию после того, как воспитательница перестала выходить на связь.

К дому женщины направилась оперуполномоченный уголовного розыска вместе с волонтёрами-добровольцами поисково-спасательного отряда «Запад». Они обнаружили, что в квартире горит свет, дверь заперта изнутри, однако никто не отзывается. 

С помощью приставной лестницы сотрудница полиции добралась до балкона женщины на втором этаже и увидела её лежащей неподвижно на полу. Полицейский и волонтёры передали женщину врачам, в настоящее время она проходит лечение.

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#полиция
#калининград
#волонтеры
#врачи
#лечение
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В Кстове при странных обстоятельствах погибла семейная пара
04 ноября 2023, 19:11

Фото: iStock/Soumen Hazra

После гибели супружеской пары в городе Кстове Нижегородской области возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщили в региональном СК. Правоохранители обнаружили трупы 37-летнего мужчины и его 33-летней жены в доме на улице Мира 4 ноября. На телах не было видимых телесных повреждений.

Причиной смерти могло стать отравление угарным газом. В данный момент назначены необходимые медицинские и технические экспертизы для установления точной причины произошедшего. 

Ранее сообщалось, что женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Чебоксарам. Трагедия случилась возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару. 37-летний водитель мусоровоза при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода.

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#полиция
#полицейские
#новости
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В Волгоградской области 12-летняя девочка сбежала из дома замуж
04 ноября 2023, 17:02

Фото: istockphoto/Виктор Высоцкий

Ученица 6 класса сообщила матери, что бросает учёбу и переезжает к жениху в Пензу.
SHOT пишет, что 1 ноября днём после уроков школьница вызвала себе такси из дома в селе Дубовый Овраг и поехала в сторону вокзала. Всё, что известно маме: дочь решила выйти замуж за какого-то парня из Пензы. Откуда он появился, неясно, но, скорее всего, школьница познакомилась с ним в социальных сетях.
 
Девочка раньше нормально училась и из дома никогда не убегала. Личность суженого устанавливают. Также полицейские ищут очевидцев, которые могли заметить перемещение ребёнка.

Ранее сообщалось, что китаянка тайно вышла замуж за троих мужчин, чтобы получить деньги и подарки. 35-летняя женщина по фамилии Чжоу из Цзянсу была в браке и воспитывала дочь. При этом она начала встречаться с другими мужчинами. Муж не подозревал о её романах, потому что много работал и редко бывал дома.

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#свадьба
#дети
#школьники
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Полиция оштрафовала воронежцев за катание в ванне, привязанной к машине
04 ноября 2023, 17:00

Фото: iStock/z1b

Полиция привлекла к ответственности нескольких молодых людей, которые катались в привязанной к машине ванне по центру Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Воронежской области.
Отмечается, что видео с катающимися в ванне молодыми людьми попало в сеть, где его и заметили правоохранительные органы.

Инспекторы ГИБДД оштрафовали 21-летнего владельца автомобиля Honda, который 3 ноября в районе 20:45 возил по центральным улицам города своих друзей, сидящих в ванне. 

Уточняется, что он привлечён к ответственности сразу по двум статьям КоАП о перевозке пассажиров вне кабины автомобиля, а также за перемещение по дорожной полосе, специально выделенной для маршрутных транспортных средств.

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#воронеж
#гибдд
#полиция
#штраф
#нарушение
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Экс-президент Гвинеи совершил побег из тюрьмы
04 ноября 2023, 16:02

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Бывший президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы.
BBC пишет, что группа злоумышленников штурмовала тюрьму в столице страны Конакри ранним утром в субботу, 4 ноября, освободив Камару и других троих заключенных. Министр юстиции Гвинеи Чарльз Альфонс Райт подтвердил побег экс-президента страны.
 
«Мы их найдем. И виновные будут привлечены к ответственности», —сказал Райт.
Гвинейские власти временно закрыли границы страны. Кроме Муссы Дадиса Камары совершил побег бывший министр правительств полковник Клод Пиви.Камара и его сторонники содержались в тюрьме за ликвидацию представителей оппозиции.
 
Мусса Дадис Камара правил Гвинеей с 24 декабря 2008 года по 21 декабря 2010 года. Камара обвинялся в причастности к убийству 157 протестующих на стадионе Конакри 28 сентября 2009 года.
 
В январе 2010 года Камара говорил, что не вернётся на родину. Но в сентябре прошлого года он вернулся в Гвинею.

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#тюрьма
#президент
#чп
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Главного рязанского судебного пристава могли убить из ревности
04 ноября 2023, 15:31

Фото: istock/choochart choochaikupt

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве главного судебного пристава Рязани.
Shot пишет, что 43-летний Сергей Ананикян расстрелял жертву в упор. По предварительной информации, мотивом стала ревность. Жена убийцы работала в ФССП вместе с 35-летним погибшим Сергеем Калужским.
 
1 ноября, в День судебного пристава, убийца оделся во всё чёрное, скрылся под маской и поехал караулить начальника отделения службы судебных приставов по Рязани и району Сергея Калужского рядом с его домом на Сельских строителей. Когда мужчина возвращался с работы с продуктами и канистрой воды, Ананикян выстрелил три раза — в голову, грудь и в живот. После чего скрылся на велосипеде. Его искали несколько дней.
 
Следователи думали, что мотивом убийства была профессиональная деятельность жертвы. Но всё оказалось иначе. У Ананикяна не было долгов. На допросе он рассказал, что испытывал сильную неприязнь к Калужскому. Задержанный с женой воспитывал двоих детей.
 
У Сергея Калужского остались жена и двое детей-школьников. 

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#рязанская область
#новости
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В Рязани задержали возможного убийцу главного судебного пристава
04 ноября 2023, 14:49

Фото: iStock/Savusia_Konstantin

Полиция задержала в Рязани подозреваемого в убийстве начальника отделения местной службы судебных приставов.
Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в субботу, 4 ноября, пишет ТАСС. Полицейским совместно с коллегами из ФСБ и Росгвардии удалось задержать местного жителя 1979 года рождения.
 
Напомним, 35-летнего капитана Сергея Калужского, начальника отделения по взысканию административных штрафов по Рязани и Рязанскому району, застрелили вечером 1 ноября.

Убийство произошло в профессиональный праздник жертвы — День судебного пристава. Труп Калужского нашли прохожие рядом с домом на улице Сельских Строителей. Мужчина был убит тремя выстрелами. Пули попали в грудь, живот и голову. 

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#рязанская область
#убийство
#следователи
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