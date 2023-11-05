Минобороны: ВСУ ударили крылатыми ракетами по судостроительному заводу в Керчи

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу имени Бутомы в Керчи, сообщило Минобороны РФ.
Как сообщили в российском военном ведомстве, тринадцать из этих ракет были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны. В результате попадания одной крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся в это время на заводе.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что в районе судостроительного завода имени Бутомы сработала система ПВО, но никто не пострадал. Часть обломков сбитых ракет, по его словам, упала в районе сухих доков.
Удары по приграничным регионам РФ, в том числе и по Крыму, стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов сообщал, что в районе судостроительного завода имени Бутомы сработала система ПВО, но никто не пострадал. Часть обломков сбитых ракет, по его словам, упала в районе сухих доков.
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Артем Путинцев