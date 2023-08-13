Минобороны заявило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

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Минобороны России в своём официальном Telegram-канале сообщило о пресечении попытки со стороны Киева осуществить террористическую атаку одним беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) самолетного типа
«Около 4:00 утра <...> средства ПВО обнаружили и уничтожили беспилотник над Белгородской областью. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — отметили в российском военном ведомстве.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на подлёте к городу, в Шебекинском городском округе, был сбит украинский БПЛА. Уточняется, что о происшествиях на земле информация не поступала.
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