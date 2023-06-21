Минобороны: Киев попытался совершить теракт в Подмосковье

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Киевский режим предпринял попытку теракта по объектам в Подмосковье
В Минобороны РФ рассказали о попытке Киева совершить теракт в Московской области, сообщает «РИА Новости».
Ранее стало известно о падении двух беспилотников в Подмосковье.
«Киев попытался провести террористическую атаку с помощью БПЛА по объектам в Московской области», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром 21 июня украинский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка.
Ранее стало известно о падении двух беспилотников в Подмосковье.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром 21 июня украинский беспилотник попал в жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе Донецка.
Евгения Парфентьева