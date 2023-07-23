Минобороны предположило, кто является виновником в разрушении храма в Одессе

Фото: РИА Новости/Сергей Поляков
Минобороны России заявило, что не причастно к разрушению Спасо-Преображенского храма в Одессе, предположив, что это вызвано падением украинской ракеты.
В ведомстве уточнили, что все удары выполнялись на безопасном отдалении от храма. Кроме того, прежде чем нанести удар, российские военные проверяют информацию, чтобы исключить попадание в объекты культурного и исторического наследия.
Предполагается, что виновниками разрушения храма стали украинские военные, безграмотно запустившие зенитную управляемую ракету.
Ранее сообщалось, что в следствие ночных ударов в Одессе повреждён Спасо-Преображенский кафедральный собор. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер написал в своём Telegram-канале о повреждении ещё двух памятников архитектуры, шести домов и десятка автомобилей. В результате погиб один человек, 19 пострадали.
Читайте также:
В Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе могла попасть ракета украинской ППО
В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы
ВС РФ предотвратили террористический акт против России, готовящийся в Одессе
Предполагается, что виновниками разрушения храма стали украинские военные, безграмотно запустившие зенитную управляемую ракету.
Читайте также:
В Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе могла попасть ракета украинской ППО
В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы
ВС РФ предотвратили террористический акт против России, готовящийся в Одессе
Анастасия Чинкова