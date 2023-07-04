Минобороны РФ: Московский регион атаковали пять украинских беспилотников

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В Минобороны РФ заявили, что московский регион сегодня попытались атаковать пять беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
Четыре дрона сбили российские системы ПВО на территории Новой Москвы, еще один рухнул в Одинцовской районе, благодаря работе средств РЭБ.
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