Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на столицу попыткой теракта со стороны киевского режима

Министерство обороны выступило с официальным комментарием по поводу атаки БПЛА на Москву утром 24 июля. Он опубликован в Telegram-канале военного ведомства.

«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <...> по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — отметили в пресс-службе Минобороны.Мэр города Сергей Собянин сообщил, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По словам главы города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.



