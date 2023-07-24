Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на столицу попыткой теракта со стороны киевского режима

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Министерство обороны выступило с официальным комментарием по поводу атаки БПЛА на Москву утром 24 июля. Он опубликован в Telegram-канале военного ведомства.
«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <...> по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — отметили в пресс-службе Минобороны.
Мэр города Сергей Собянин сообщил, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По словам главы города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.
Это уже не первая атака беспилотников на Москву. 30 мая Московский регион, в частности Москва, подверглись массовой атаке беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. По данным властей, никто из местных жителей не получил серьезных травм.
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Мэр города Сергей Собянин сообщил, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По словам главы города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.
Это уже не первая атака беспилотников на Москву. 30 мая Московский регион, в частности Москва, подверглись массовой атаке беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. По данным властей, никто из местных жителей не получил серьезных травм.
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Артем Путинцев