Минобороны РФ подтверждает катастрофу Су-25 в Ейске

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По данным 112, пилот штурмовика Су-25 погиб.
Спасатели достали живого летчика упавшего Су-25. Пилот сломал ноги, при приводнении после катапультирования. Также на него упал купол парашюта. Мужчина наглотался воды и чуть не утонул. Его доставили на берег и пытались реанимировать, однако летчик скончался.
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Екатерина Коршунова