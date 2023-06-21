Минобороны РФ пресекло попытку Киева совершить атаку по объектам в Подмосковье

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Три украинских беспилотника самолетного типа были ликвидированы на подлёте к объектам на территории Московской области 21 июня
Три украинских беспилотника самолетного типа были ликвидированы на подлёте к объектам в Подмосковье в среду, 21 июня, передаёт ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Российской Федерации.
Уточняется, что все летательные аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате этого они потеряли управление и потерпели крушение.
Никто не пострадал, разрушений нет.
Напомним, что утром 21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о том, что два беспилотника упали в посёлке Калининец Наро-Фоминского округа. На месте происшествия работают спецслужбы. До этого сообщалось, что ночью 21 июня беспилотный летательный аппарат упал в поле в районе посёлка Лукино в Новой Москве. Позже были найдены его обломки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат рядом с селом Казинка в Белгородской области.
Уточняется, что все летательные аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате этого они потеряли управление и потерпели крушение.
Напомним, что утром 21 июня губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил о том, что два беспилотника упали в посёлке Калининец Наро-Фоминского округа. На месте происшествия работают спецслужбы. До этого сообщалось, что ночью 21 июня беспилотный летательный аппарат упал в поле в районе посёлка Лукино в Новой Москве. Позже были найдены его обломки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что системы ПВО сбили беспилотный летательный аппарат рядом с селом Казинка в Белгородской области.
Яна Таёжная