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Минтранс Подмосковья: при возгорании автобуса на маршруте 67к пассажиры не пострадали

28 сентября 2023, 12:26
Фото: istockphoto / Tramvaen

Фото: istockphoto / Tramvaen

Вблизи остановочного пункта «Строймаркет» в сторону области, в автобусе, работающем на муниципальном маршруте № 67к «Октябрьский –метро Котельники», утром 28 сентября, произошло возгорание.

Все пассажиры успели транспортное средство и пострадавших среди них нет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Водителю транспортного средства оказали медицинскую помощь.


На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания автобуса.

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Тело новорождённого ребенка нашли в мусоропроводе в Вологодской области
28 сентября 2023, 12:34

Фото: iStock/vmargineanu

Жительница Череповца обнаружила тело новорождённого ребенка в мусоропроводе дома на Северном шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе главка Следственного комитета по Вологодской области.
«28 сентября 2023 года, около 8 часов 30 минут, в следственные органы поступило сообщение об обнаружении тела новорожденного мальчика в мусоросборном помещении одного из девятиэтажных домов», — говорится в релизе.

На место происшествия прибыли сотрудники следственного комитета и криминалисты. Для выяснения точной причины смерти младенца назначена судебно-медицинская экспертиза. Также выясняются личности родителей ребенка.

Ранее также стало известно, что в Красноярском крае местная жительница убила своего новорождённого ребёнка, после чего 15 лет скрывалась в Свердловской области.

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#мужчина
#происшествия
#сотрудники
#тела
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У самолета, который летел из Москвы в Турцию, отказало системное оборудование
28 сентября 2023, 12:32

Фото: iStock/AlekseiAntropov

На борту, который летел по направлению Москва — Анталия, отказала система предупреждения столкновения.
Системное оборудование отказало у пассажирского самолета Москва — Анталия, который вылетел из аэропорта Внуково, пишет Telegram-канал AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного судна доложил о неполадках в работе оборудования «ТКАС», которое отвечает за предупреждение столкновения самолетов в воздухе.

Ранее капитан авиарейса «Уральских авиалиний», посадивший  самолёт в поле под Новосибирском, объяснил журналистам, почему так и не стал добираться до омского аэропорта. Причиной тому cтали неблагоприятные погодные условия в аэропорту прибытия, а также отказ «зеленой» гидросистемы и несоответствие расчётов расхода топлива реальному положению дел.

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Система бронирования Leonardo подверглась мощной DDoS-атаке

Система бронирования Leonardo восстановлена
#самолет
#турция
#аэропорт
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В Подмосковье отец и дочь погибли из-за воспламенившегося обогревателя
28 сентября 2023, 12:18

Фото: iStock/Axel Bueckert

Жительница Подмосковья обнаружила свою квартиру в дыму, вернувшись в прогулки. При пожаре задохнулись ее спящий муж и двухлетняя дочь, сообщает Telegram-канал SHOT.
Трагедия произошла в городе Рошаль Московской области.

Женщина ушла гулять с котом, оставив дома спящего 47-летнего мужа, который страдал от температуры, и двухлетнюю дочь. Вернувшись, жительница Подмосковья обнаружила, что квартира горит и заполнена дымом. Ее дочь и муж задохнулись.

В комнатах у погибших работали инфракрасные обогреватели. Предварительно, именно они стали причиной пожара – удлинители не выдержали мощности обогревателя.

Оплавленный удлинитель, обогреватель и части обгоревшей розетки изъяли для проведения экспертизы.

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#погибшие
#пожар
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Система бронирования Leonardo подверглась мощной DDoS-атаке
28 сентября 2023, 12:03

Фото: iStock/gorodenkoff

Система бронирования Leonardo подверглась мощной DDoS-атаке. Пассажиры не могут зарегистрироваться на рейсы в аэропортах Домодедово, Внуков и Шереметьев. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, сейчас в аэропортах собрались огромные очереди из пассажиров, которые не могу зарегистрироваться на свои рейсы, стойки регистрации не работают, а рейсы переносятся.

Напомним, российские авиакомпании перешли на отечественные системы регистрации  Leonardo, отказавшись от зарубежных систем. Её работу обещают восстановить в ближайшее время.

По последним данным, работоспособность системы бронирования Leonardo восстановлена.

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#рейсы
#авиакомпании
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Азербайджан арестовал Варданяна на 4 месяца
28 сентября 2023, 11:15

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд Азербайджана арестовал бывшего министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна на четыре месяца, сообщает канал «Раньше всех. Ну почти».
Ранее стало известно, что Варданяну предъявили обвинения в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону, а также незаконном пересечение государственной границы.

Азербайджанский суд поместил бывшего министра НКР в СИЗО на ближайшие четыре месяца.

По обвинением, предъявленным Варданяну, миллиардеру грозит до 22 лет лишения свободы.

При этом, еще в 2022 году бывший государственный министр Нагорного Карабаха отказался от гражданства России, чтобы нивелировать конфликт с Азербайджаном.

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#суд
#конфликт
#министр
#сизо
#азербайджан
#армения
#нагорный карабах
#рубен варданян
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Минздрав Узбекистана сообщил о пострадавших в результате взрыва на складе
28 сентября 2023, 11:10

Фото: iStock/Distortion Media

162 человека пострадали из-за взрыва и пожара на промышленном складе в Ташкенте.
Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана сообщает о погибшем подростке.
 
«В результате ЧП на месте скончался мальчик-подросток 2006 года рождения. Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека», — сообщает Минздрав.
Во время взрыва подросток находился дома, но взрывная волна выбила оконную раму, которая упала на голову парня и убила подростка. 

24 человека доставлены в больницы, остальным 138 помощь оказывали на месте. Тяжелораненых в больницах нет.
 
Спасатели продолжают ликвидировать возгорание, а коммунальщики очищают территорию от последствий ЧП.
 
По данным МЧС, 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) на одном из складов на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе произошёл взрыв, а потом вспыхнул пожар. 16 пожарных расчетов ликвидировали возгорание, к 5 утра (03:00 мск) огонь локализовали.

Сообщается, что взрыв прогремел на складе компании «Интер Логистика». Могли сдетонировать аккумуляторы для электромобилей, хранившиеся на таможенном складе.

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#узбекистан
#взрыв
#пожар
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Пожарные оперативно ликвидировали пожар в многоквартирном доме в Королёве
28 сентября 2023, 10:57

Фото: Евгений Лавряшин

По словам заместителя главы администрации городского округа Королёв Сергея Иванова, погибших при пожаре нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек.

Сегодня утром, 28 сентября, загорелась трёхкомнатная квартира на т3 этаже дома на проспекте Космонавтов в Королёве. Из здания эвакуировали 20 человек, 5 из них — дети. 

В настоящее время пожар полностью потушен, но в подъезде отключено электроснабжение. 


Управляющая компания уже занимается ремонтом электропроводки.

«28 сентября в 7:41 в Службу-112 поступила информация о пожаре по адресу: проспект Космонавтов, дом 33 корпус 1. В 8:31 пожар локализован, 8:37 открытое горение ликвидировано, в 8:47 всё потушено. Работало восемь пожарных расчётов. Погибших нет, пострадавших — 3 человека, 1 — госпитализирован, эвакуировано 18 человек, расселение не требуется», — сказал первый заместитель главы администрации городского округа Королёв Сергей Иванов.

Горела квартира. Площадь огня составляла 60 кв. метров.

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#дома
#информация
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В Москве мужчину засосало в фильтровую трубу бассейна
28 сентября 2023, 10:57

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

ЧП случилось в «Олимпийской деревне» в Москве.
Shot пишет, что погибшим оказался опытный 56-летний дайвер. Он работал в компании, специализирующейся на чистке бассейнов. В «СК Олимпийская деревня — 80» мужчина погрузился на глубину 6 м. Его рука застряла в трубе.  Самостоятельно он не смог её вытащить, а в баллоне закончился кислород. Мужчина утонул.
 
Труп в воде заметил инструктор по плаванию в спорткомплексе на Мичуринском проспекте. В этом бассейне погибший дайвер проработал более 20 лет.

Ранее в Москве трамвай насмерть сбил мужчину, перебегавшего дорогу в неустановленном для пешеходов месте. Трагедия произошла в районе улицы Менжинского. 50-летний мужчина перебегал дорогу в неустановленном для пешеходов месте, к тому же, на нём были надеты наушники. В результате, местный житель попал под колёса трамвая. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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#бассейн
#чп
#москва
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Азербайджан предъявил обвинения Рубену Варданяну
Бывшего министра НКР Варданяна обвинили в финансировании терроризма
28 сентября 2023, 10:22

Фото: iStock/Yingko

Бывшему государственному министру непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубену Варданяну предъявили обвинения в финансировании терроризма, об этом сообщает служба госбезопасности Азербайджана.
Напомним, вчера Варданяна задержала азербайджанская сторона при попытке покинуть Нагорный Карабах через КПП в Лачинском коридоре.

Варданяна освободили от должности главы Нагорного Карабаха еще в феврале 2023 года. В сентября 2022 года президент России Владимир Путин утвердил заявление бизнесмена Рубена Варданяна о выходе из российского гражданства.

Сегодня Варданяну предъявили официальные обвинения.

«На основании собранных доказательств Варданяну Рубену Карленовичу, 1968 года рождения, являющемуся в настоящее время гражданином Республики Армения, предъявлено обвинение по статьям 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных по закону) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы) УК Азербайджанской Республики», - прокомментировали ситуацию в азербайджанской службе. 

Суммарно Варданяну грозит более 20 лет тюрьмы.

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