Минтранс Подмосковья: при возгорании автобуса на маршруте 67к пассажиры не пострадали

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Все пассажиры успели транспортное средство и пострадавших среди них нет, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Водителю транспортного средства оказали медицинскую помощь.
На данный момент специалисты устанавливают причину возгорания автобуса.
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