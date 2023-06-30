Минюст признал иноагентами журналиста Караулова* и музыканта Гребенщикова*

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В реестр иностранных агентов внесли журналиста Караулова* и музыканта Гребенщикова*
Кроме того, в реестре появились фамилии Гольдшмидт*, А.В. Горпинченко*, А.З. Морев*, М.Л. Тимонов*. Среди организаций, которые получают иностранное финансирование, в списке оказались «Англо-американская школа Москвы»**, а также издания Sota.vision** и «Бумага»**.
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* физлица, которые признаны на территории России иностранными агентами.
** юрлица, которые признаны на территории России иностранными агентами.
Андрей Гаврилов