Минюст США подал судебный иск в отношении компании SpaceX

В Санкт-Петербурге без вести пропал один из основателей и бывший гитарист рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. По информации волонтеров добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», он ушел из дома вечером 22 августа и бесследно исчез.