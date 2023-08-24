Минюст США подал судебный иск в отношении компании SpaceX

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Минюст США подал в суд на компанию Илона Маска SpaceX за дискриминацию беженцев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно судебному иску, с сентября 2018 по май 2022 года компания SpaceX отговаривала беженцев от подачи заявлений на трудоустройство и не принимало их на работу только из-за иммиграционного статуса. Такие действия противоречат Закону об иммиграции и гражданстве.
Компания в своё оправдание заявила, что существующие экспортные ограничения производимой продукции не дали возможности трудоустроить мигрантов. При этом, в минюсте заявили, что беженцы обладают теми же правами, что и граждане США, соответственно, если вторых принанимают на работу, не беря в расчёт ограничения, то и с приезжими гражданами стоит поступать также.
Теперь Минюст требует возмещения компенсации всем пострадавшим от дискриминационных действий компании SpaceX. Сумму выплат озвучит суд.
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Компания в своё оправдание заявила, что существующие экспортные ограничения производимой продукции не дали возможности трудоустроить мигрантов. При этом, в минюсте заявили, что беженцы обладают теми же правами, что и граждане США, соответственно, если вторых принанимают на работу, не беря в расчёт ограничения, то и с приезжими гражданами стоит поступать также.
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Анастасия Чинкова