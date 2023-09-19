Минюст США сообщил об аресте россиянина Марченко за обход американских санкций

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Гражданин РФ Максим Марченко арестован по обвинению в причастности к закупкам американской микроэлектроники в обход антироссийских санкций. Об этом 19 сентября сообщило Министерство юстиции США.
Согласно версии представителей американского ведомства, Марченко, который постоянно проживает в Гонконге, вместе с двумя неназванными по именам сообщниками, через подставные компании приобретал для российских потребителей крупные партии OLED-микродисплеев. Последние могут применяться в приборах ночного видения или оптических прицелах.
Также россиянину инкриминируются участие в сговоре, отмывание денег, незаконный вывоз товаров из США и электронное мошенничество. В случае признания его виновным Максим Марченко может получить до 100 лет тюремного заключения.
В понедельник 18 сентября финский телеканал Yle сообщил об аресте местного предпринимателя, француза по происхождению Габриэля Темина, который подозревается в нарушении антироссийских санкций с отягчающими обстоятельствами. Как утверждает телеканал, принадлежащие предпринимателю компании Luminor и Siberica осуществляли прямые поставки российским партнерам зарубежной электронной продукции.
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Также россиянину инкриминируются участие в сговоре, отмывание денег, незаконный вывоз товаров из США и электронное мошенничество. В случае признания его виновным Максим Марченко может получить до 100 лет тюремного заключения.
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Артем Путинцев