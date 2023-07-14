Минюст США сообщил об экстрадиции гражданина России из Эстонии в Нью-Йорк

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Россиянина Вадима Конощенка экстрадировали в США из Эстонии, после этого он предстанет перед судом в Нью-Йорке.
Об этом сообщило министерство юстиции США. В офисе прокурора по Восточному округу Нью-Йорка считают, что россиянин «является сотрудником российской разведки». Если мужчину признают виновным, ему грозит до 30 лет лишения свободы.
Прокурор США поблагодарил Управление по международным делам минюста и власти Эстонии «за их существенную помощь в сборе иностранных доказательств, аресте и экстрадиции» Вадима Конощенка.
Об аресте Вадима Конощенка стало известно в декабре прошлого года. Он подозревался в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержали троих. Еще четверо россиян остались на свободе. По данным американского минюста, они могут находиться в США.
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Прокурор США поблагодарил Управление по международным делам минюста и власти Эстонии «за их существенную помощь в сборе иностранных доказательств, аресте и экстрадиции» Вадима Конощенка.
Из семи подозреваемых в организации подпольной закупочной сети Serniya задержали троих. Еще четверо россиян остались на свободе. По данным американского минюста, они могут находиться в США.
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Мария Фирсова