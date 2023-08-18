Минюст внес в список иноагентов писательницу Горалик*

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Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов писательницу и журналистку Линор Горалик*, информация опубликована на официальном сайте министерства.
Помимо Горалик*, в список иноагентов включили еще шестерых человек.
По информации Минюста, Горалик* финансово поддерживала Вооруженные силы Украины, выступала против проведения специальной военной операции, а также распространяла фейки, дискредитирующие ВС РФ.
Писательница также открыто поддерживает движение ЛГБТ.
*Признана иноагентом на территории РФ.
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**Признана иноагентом на территории РФ.
***Организация, признанная иноагентом на территории РФ.
****Признана иноагентом на территории РФ.
«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.-Д. Горалик*, В.А. Довданов*, А.Н. Илларионов*, С.К. Кондакова*, С.В. Кривенко*, А.А. Пионтковский* и Т.А. Сотникова*», - прокомментировали ситуацию представители министерства.
Писательница также открыто поддерживает движение ЛГБТ.
*Признана иноагентом на территории РФ.
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**Признана иноагентом на территории РФ.
***Организация, признанная иноагентом на территории РФ.
****Признана иноагентом на территории РФ.
Евгения Парфентьева