Минздрав: 19 человек госпитализировали с отравлением наркотиками в Астрахани

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В астраханскую больницу госпитализировали 19 человек, отравившихся запрещенными веществами, об этом сообщили в Минздраве региона.
«В период с 17 по 20 ноября в ГКБ № 3 имени С. М. Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами», - прокомментировали ситуацию в ведомстве.
Отмечается, что двоих пострадавших уже выписали из больнице. Из 17 оставшихся шестеро находятся в тяжелом состоянии, а остальные 11 в состоянии средней степени тяжести.
В это время троих иностранных граждан, подозреваемых в причастности к незаконному распространению наркотиков в Астрахани, уже задержали.
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Евгения Парфентьева