Стало известно количество жертв от взрыва в Нагорном Карабахе

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«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе», — заявила она.Аванесян заявила, что останки доставили в подразделение центра судебной медицины, где их будут идентифицировать. Глава Минздрава добавила, что после уточнений армянская сторона сообщит подробную информацию.
Напомним, что взрыв произошел вечером 25 сентября, на заправке люди хотели заправиться, чтобы уехать в Армению.
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