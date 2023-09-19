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Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване

19 сентября 2023, 21:50
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В пресс-службе минздрава Армении сообщили о том, что в результате стычек у здания кабмина Армении есть госпитализированные.
Отмечается, что среди пострадавших есть и полицейские, и гражданские. Все проходят необходимые медицинские обследования.

Ранее сообщалось, что в результате военных действий на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе пять человек погибли, 80 получили ранения. По информации издания, все жертвы среди мирного населения. Среди раненых есть женщины и дети. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается медицинская помощь.


Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны. Протестующие также призывают защитить мирных граждан Армении, которые находятся в Карабахе.

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Подмосковные ветеринары сохранили лапу ручному еноту
19 сентября 2023, 22:02

Фото: Минсельхозпрод МО

Сотрудники Государственной ветеринарной службы Подмосковья спасли от ампутации лапы енота Тиму. Об этом сообщил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Госветслужбы региона Сергей Воскресенский.
Инцидент произошёл в городском округе Домодедово. За помощью к ветеринарам обратились владельцы, питомец которых повредил лапу, пытаясь пролезть под металлическим забором. После осмотра животного было решено провести операцию.  

Специалисты провели хирургическое вмешательство, наложили еноту повязку, ввели антибиотики, обезболивающие и противошоковые препараты.  
«В государственных ветеринарных клиниках мы предоставляем широкий спектр услуг, который соответствует всем запросам жителей Московской области. Жители региона всё чаще заводят экзотических питомцев, которые тоже болеют и требуют особенного подхода», – отметил Воскресенский.
Сейчас Тим идет на поправку, каждый день ему проводят перевязки и процедуры.  Хозяевам животных можно обратиться в единый контактный Центр государственной ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области по телефону 8 (495) 668-01-25.

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Группа из 35 человек незаконно проникла в здание на Котельнической набережной
19 сентября 2023, 21:17

Фото: iStock/fordeno

Группа из 35 человек незаконно пробралась в здание на Котельнической набережной. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Отмечается, что два человека упали с третьего этажа. У одного перелом ног, у второго сильные ушибы. Их госпитализировали. 

Сообщается, что задержаны 14 из 35 злоумышленников. Оставшиеся закрылись в лифтовом техническом помещении и обесточили лифты. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют мотивы нарушителей. 

Напомним, ранее 31-летний мужчина забрался на крышу многоэтажки в неадекватном состоянии в Саратове. Он погиб, пытаясь сбежать от спасателей по проводам электропередачи. 

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24News: в Нагорном Карабахе погибли 5 человек и пострадали 80
19 сентября 2023, 18:56

Фото: istockphoto/Motortion

В результате военных действий на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе пять человек погибли, 80 получили ранения. Об этом сообщает портал 24News.
По информации издания, все жертвы среди мирного населения. Среди раненых есть женщины и дети.  Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается медицинская помощь. 

Прежде сообщалось, что Пашинян обсудил ситуацию в Карабахе с госсекретарем США Блинкеном. Он призвал Баку ​прекратить военные действия и соблюдать международное право. 

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Во Владивостоке без вести пропал семилетний мальчик
19 сентября 2023, 17:15

Фото: iStock/vmargineanu

Во Владивостоке ведутся поиски семилетнего ребенка, который ушел из дома и обратно не вернулся. Об этом сообщает краевая полиция.
«В 7 утра (00.00 мск) во вторник ребенок ушёл из дома №6 по улице Котельникова, и с тех пор его никто не видел. В полицию о пропаже сообщила его мама», - говорится в Telegram-канале ведомства.

В поисках мальчика принимают участие полиция и волонтеры. Ребенка ищут в местах сбора подростков, а также чердаки, подъезды и подвалы жилых домов, гаражи и заброшенные здания. Уточняется, мальчик впервые ушел из дома и не вернулся. Ранее такого не происходило.

Накануне, в Пинежском районе Архангельской области нашли тринадцатилетнего мальчика, который пропал утром 17 сентября во время сбора грибов с отцом и дедом. Мальчик жив, состояние удовлетворительное.

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#волонтеры
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Армянский посол Марукян призвал США вмешаться в ситуацию по Карабаху
19 сентября 2023, 15:41

Фото: istock / Serhii Ivashchuk

Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян написал в соцсети X (ранее Twitter) о необходимости принятия мер Америкой для урегулирования ситуации в Карабахе.

«Теперь очередь за США в плане того, какие меры будут применены, чтобы остановить агрессию и военное нападение на оказавшихся в западне и голодающих людей», — заявил посол.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с заявлением, что Азербайджан начал операцию по этнической чистке армян Нагорного Карабаха для восстановления конституционного строя, но Армения не давала никому мандат на это. Он заявил, что Армению пытаются втянуть в военные действия. 

Минобороны Азербайджана заявило, что целью ударов станут военные структуры, гражданские объекты трогать не будут. Кроме того, требованием Азербайджана для прекращения огня станет вывод армянских военных из Карабаха и роспуск режима в городе Степанакерт.

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#армения
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В Якутске на 11-летнюю девочку рухнула бетонная плита, ребенок погиб
19 сентября 2023, 15:39

Фото: iStock/Motortion

В Якутске бетонная плита рухнула прямо на одиннадцатилетнюю девочку во время игры, она погибла на месте, еще три ребенка пострадали. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, несколько детей гуляли на игровой площадке на улице Автодорожной. В какой-то момент бетонная плита, лежавшая на свае буквально в паре метрах от места игры, сорвалась и упала. В результате этого 11-летняя девочка погибла на месте, еще трое детей получили различные травмы и были отправлены в больницу. На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются причины падения бетонной плиты.

При этом количество аварий в Подмосковье с участием детей-пешеходов минувшим летом сократилось на 44% по сравнению с прошлым годом. При этом за сезон не зафиксировано ни одного погибшего в ДТП ребёнка. Такие данные привела подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова.

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#игры
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Появилась новая пострадавшая в секс-скандале с игроками «молодежки» «Реала»
19 сентября 2023, 15:16

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Появилась еще одна пострадавшая девушка в секс-скандале с игроками «Реала». Шестнадцатилетние футболисты предположительно распространяли секс-видео с ней.

Как заявляет источник испанской газеты EL Mundo, она обратилась к правоохранительным органам по уголовному делу против четырех игроков молодежной команды мадридского «Реала». По ее словам подозреваемые были осведомлены о том, что девушки не достигли возраста совершеннолетия.

По версии обвинения сексуальные отношения были по обоюдному согласию, но никто не давал разрешения на съемку, а там более распространение видеороликов.

Собеседник издания сообщил, что сейчас возбуждено 2 уголовных дела с разными пострадавшими. Одной девушке 16 лет, возраст другой не сообщается. Суд изъял телефоны у обвиняемы на предмет исследования распространения видео сексуального характера.  Далее обвиняемые обязаны дать показания по делу о преступлениях против неприкосновенности частной жизни.

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В Московской области в аварии с «Жигулями» погиб лось
19 сентября 2023, 14:18

Фото: Istockphoto / RuslanKaln

Легковой автомобиль сбил лося в Подмосковье. Животное от полученных травм погибло, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
ДТП произошло вечером в понедельник возле деревни Кривцово в 7,5 км от Солнечногорска. Среди людей никто не пострадал, сказал собеседник ТАСС. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

В правоохранительных органах агентству сообщили, что животное столкнулось с автомобилем «Жигули». Машина сильно повреждена.

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В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца
В квартире на улице Таганрогская в Москве нашли тело задушенного младенца
19 сентября 2023, 13:58

Фото: istockphoto / Dzurag

Тело задушенного ребенка обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, передали журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
Ведомство сообщает, что 19 сентября в квартире жилого дома на улице Таганрогская в Москве найден тело 10-месячного ребенка. По предварительным данным, смерть наступила от удушения. 
 
На месте происшествия работают следователи. Правоохранительные органы считают, что мальчика задушила его мать 1987 года рождения.

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