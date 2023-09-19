Минздрав Армении заявил о первых пострадавших в беспорядках в Ереване

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В пресс-службе минздрава Армении сообщили о том, что в результате стычек у здания кабмина Армении есть госпитализированные.
Отмечается, что среди пострадавших есть и полицейские, и гражданские. Все проходят необходимые медицинские обследования.
Ранее сообщалось, что в результате военных действий на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе пять человек погибли, 80 получили ранения. По информации издания, все жертвы среди мирного населения. Среди раненых есть женщины и дети. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается медицинская помощь.
Напомним, протестующие в Ереване предпринимают попытки штурма Дома правительства и требуют отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны. Протестующие также призывают защитить мирных граждан Армении, которые находятся в Карабахе.
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Ранее сообщалось, что в результате военных действий на фоне обострившегося конфликта в Нагорном Карабахе пять человек погибли, 80 получили ранения. По информации издания, все жертвы среди мирного населения. Среди раненых есть женщины и дети. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения, им оказывается медицинская помощь.
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Екатерина Коршунова