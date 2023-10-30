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Минздрав Дагестана назвал число пострадавших из-за беспорядков в Махачкале

Минздрав: Из-за беспорядков в Махачкале пострадали 20 человек
30 октября 2023, 05:29
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

В настоящее время в стационарах Махачкалы находятся десять человек, пострадавших в ходе беспорядков в аэропорту. Об этом говорится в Телеграм-канале минздрава Дагестана.
«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что ещё более десяти человек с лёгкими ранениями получили медицинскую помощь амбулаторно.


В воскресенье, 29 октября, вечером после прибытия рейса из Тель-Авива на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы прорвалась толпа. Предполагается, что они ищут прилетевших граждан Израиля. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на другие аэродромы.

По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

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#тревога
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Развозжаев: Черноморский флот отражает атаку БПЛА над морем в Севастополе
30 октября 2023, 04:59

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что силы Черноморского флота, по предварительным данным, отражают над акваторией города атаку беспилотников ВС Украины.
«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны
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#бпла
#сво
#всу
#рф
#севастополь
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На Сахалине иностранца выдворили из РФ на 70 лет за попытку раскрытия гостайны
30 октября 2023, 04:50

Фото: iStock/Michał Chodyra

Южно-Сахалинский городской суд признал иностранца виновным по уголовному делу ч. 1 ст. 283.1 УК РФ о незаконном получении сведений, составляющих гостайну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Сахалинской области.
Уточняется, что осужденный 1993 года рождения. Ему назначили наказание в виде штрафа с выдворением за пределы Российской Федерации на 70 лет. 

«Иностранцу судом определено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей с выдворением за пределы РФ на 70 лет. Приговор вступил в законную силу», — говорится в публикации.

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#суд
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В Мексике более 40 человек стали жертвами урагана «Отис»
30 октября 2023, 02:58

Фото: iStock/rarrarorro

В результате урагана «Отис» в мексиканском штате Герреро погибли минимум 43 человека. Об этом сообщила губернатор региона Эвелин Сальгадо Пинеду, пишет CNN.
Уточняется, что ураган достиг берегов Мексики и ему присвоили максимальную пятую категорию.

По словам Пинеды, мексиканские власти спасли 340 человек. Около 10 тысяч военнослужащих были отправлены на помощь пострадавшим.

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#помощь
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#происшествие
#пострадавшие
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В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений
Логвиненко: В Ростове-на-Дону обломки БПЛА упали на 18 частных домовладений
30 октября 2023, 01:53

Фото: iStock/vadimrysev

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко проинформировал о том, что 29 октября средства РВО сбили беспилотник. Осколки упали на территорию населенного пункта, написал он в своём Телеграм-канале.
«Осколки БПЛА попали на крыши 18 частных домовладений в Первомайском районе», — говорится в публикации. 

Логвиненко сообщил, что  в результате произошедшего шести домов и один автомобиль получили незначительные повреждения.

В настоящее время региональные власти делают все необходимое для устранения последствий инцидента.

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#бпла
#россия
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В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть пострадавшие
Минздрав Дагестана: в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые
30 октября 2023, 01:48

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате беспорядков в аэропорту Махачкалы есть раненые, им оказывают помощь, сообщается в Telegram-канале минздрава Дагестана.
«В результате инцидента в аэропорту Махачкалы есть раненые, которым оказывается медицинская помощь», — говорится в публикации.
В воскресенье вечером толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы после прибытия рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Сообщалось, что они, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Самолеты, которые должны были совершить посадку в столице Дагестана, перенаправили на запасные аэродромы.

Главное управление МВД по СКФО заявило, что личности всех, кто принимает участие в беспорядках, установят с помощью камер видеонаблюдения и привлекут к ответственности.

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#самолёты
#авиакомпании
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В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога
РИА Новости: В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога
30 октября 2023, 01:10

Фото: iStock/Stock Dealer

В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога. Граждан попросили срочно освободить помещение, пишет РИА Новости.
В воскресенье, 29 октября, вечером после прибытия рейса  из Тель-Авива на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы прорвалась толпа. Предполагается, что они ищут прилетевших граждан Израиля. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на другие аэродромы.

По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

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#происшествия
#дагестан
#аэропорт
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Муфтий заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию
Мухетдинов заявил о недопустимости переноса событий на Ближнем Востоке в Россию
30 октября 2023, 00:50

Фото: iStock/RasselOK

Первый заместитель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Дамир Мухетдинов в воскресенье назвал неправильным и несправедливым перенос событий, происходящих на Ближнем Востоке, на многонациональную и многоконфессиональную Россию, передает РИА Новости.
По его словам, военные конфликты в любой части мира вызывают отклик и реакцию среди верующих. Особенно это относится к региону Ближнего Востока. Вне зависимости от развития событий в этой части мира, считается ошибкой и несправедливостью переносить аналогичные события на многонациональную и многоконфессиональную Россию, считает муфтий Мухетдинов.

Муфтий подчеркнул, что мусульмане должны руководствоваться здравым смыслом и принципами своей религии и её нормами. Он также напомнил о важности соблюдения моральных и религиозных принципов, цитируя при этом слова из Священного Корана о том, что Бог поддерживает тех, кто помогает Ему, и что важно избегать несправедливости, коллективных наказаний и проявления расизма и высокомерия, таких как антисемитизм.

Таким образом, муфтий Мухетдинов подчеркнул различие между событиями на Ближнем Востоке и событиями в России, а также важность соблюдения принципов справедливости и мира в обществе.

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#военные
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Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России
Конгресс евреев назвал события в Дагестане нетипичными для России и Кавказа
30 октября 2023, 00:43

Фото: iStock/e-crow

Российский еврейский конгресс (РЕК) охарактеризовал произошедшие события в аэропорту Махачкалы как необычные как для Северного Кавказа, так и для России в целом, передает РИА Новости.
Представители конгресса подчеркнули, что такие инциденты несомненно представляют опасность, так как они угрожают межрелигиозному и межнациональному согласию, и могут иметь непредсказуемые трагические последствия.

РЕК также сообщил, что поддерживает постоянный контакт с государственными органами и выразил надежду на принятие решительных мер для нормализации ситуации и минимизации последствий произошедшего инцидента. По информации представителей конгресса, уже были предприняты соответствующие меры.

Кроме того, РЕК выразил признательность жителям Дагестана разных национальностей и вероисповеданий, которые в настоящее время работают над разрешением сложившейся ситуации.

Напомним, в воскресенье в Махачкале местные жители прорвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Предположительно, они искали прилетевших граждан Израиля. В ответ на это Росавиация объявила временное закрытие аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов, и эти меры будут действовать до нормализации обстановки. Позже Росавиация также сообщила, что аэродром был освобожден от несанкционированных посягательств.

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#закрытие
#росавиация
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#меры
#опасность
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Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом
Глава Дагестана Меликов назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы беспределом
30 октября 2023, 00:26

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов выразил в своем Telegram-канале крайнее недовольство беспорядками, произошедшими в аэропорту Махачкалы. Он назвал их явным нарушением закона, и заверил, что правоохранительные органы непременно проведут соответствующее расследование.
«Действия людей, собравшихся сегодня в аэропорту Махачкалы, представляют собой грубое нарушение закона!... Все жители Дагестана разделяют скорбь по поводу бедствий, которые переживают жертвы негуманных действий и политических конфликтов и молятся о мире в Палестине. Однако события, произошедшие в нашем аэропорту, вызывают негодование и, безусловно, будут подвергнуты соответствующей проверке со стороны правоохранительных органов! Это будет сделано!» - заявил Меликов.
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#жители
#жертвы
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