Минздрав Дагестана назвал число пострадавших из-за беспорядков в Махачкале

Фото: iStock/Motortion
В настоящее время в стационарах Махачкалы находятся десять человек, пострадавших в ходе беспорядков в аэропорту. Об этом говорится в Телеграм-канале минздрава Дагестана.
«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», — проинформировали в ведомстве.
Уточняется, что ещё более десяти человек с лёгкими ранениями получили медицинскую помощь амбулаторно.
По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.
Читайте также:
Правительство Дагестана усилило меры безопасности в регионе
Глава Дагестана созвал экстренное заседание оперштаба из-за ЧП в Махачкале
В аэропорту Махачкалы звучит пожарная тревога
Диана Аванесян