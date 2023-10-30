Минздрав Дагестана опроверг сообщение о гибели пострадавшего полицейского

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Минздрав Дагестана опроверг сообщение о гибели полицейского, пострадавшего при подавлении протестов в аэропорту Махачкалы, об этом сообщает Telegram-канал «ЧТД» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Напомним, ранее о смерти правоохранителя сообщила заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.
При этом, в официальном Telegram-канале Минздрава Дагестана сообщается, что в больницах Дагестана находятся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы, двое их которых - в тяжелом состоянии.
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«В Министерстве здравоохранения Дагестана корреспонденту ЧТД сообщили, что информация о погибшем полицейском не соответствует действительности», - прокомментировали ситуацию в «ЧТД».
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Евгения Парфентьева