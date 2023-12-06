Минздрав Камчатки назвал причину отравления 40 рабочих

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Заместитель министра здравоохранения Камчатского края Олег Мельников заявил, что, предварительно, причиной отравления рабочих на строительстве нового терминала в аэропорту города Елизово стал гастроэнтерит. Об этом пишет РИА Новости.
«Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но, предварительно, информация подтверждается, что это гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и лёгкой степени тяжести, однако угрозы жизни нет. Пострадавшие получают всё необходимое лечение и медикаменты», — цитирует агентство слова собеседника.
В настоящее время сотрудники Минздрава и Роспотребнадзора проводят расследование в кафе, где питались рабочие.
Читайте также:
Mash: На Дальнем Востоке произошло массовое отравление рабочих
В Краснодарском крае 16 человек пострадали в ДТП с маршруткой и бензовозом
В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного судебного пристава
Диана Аванесян