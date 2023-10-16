Минздрав Палестины: Более тысячи человек могут находиться под завалами в Газе

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Под завалами разрушенных в результате ударов Израиля домов могут находиться более тысячи человек, об этом во время пресс-конференции заявил представитель отделения министерства здравоохранения в секторе Газа Ашраф аль-Кудра.
«Соответствующие органы зафиксировали около 1,2 тысячи сообщений о пропаже людей под завалами домов, в том числе около 500 сообщений о пропаже детей, и мы надеемся, что некоторые из них еще живы», - прокомментировал ситуацию аль-Кудра.
Он также раскрыл последние данные о жертвах израильских бомбежек. 2778 жителей Палестины погибли, 9938 получили ранения разной степени тяжести.
Ранее помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия выступает за прекращения огня между Израилем и Палестиной и мирное урегулирование конфликта.
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