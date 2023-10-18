Минздрав Палестины назвал число погибших при ударах Израиля по Газе

Фото: iStock/Motortion
Минздрав Палестины сообщил о том, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило более 3,3 тысячи человек.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Прямого попадания в больницу в Газе не было, заявила армия Израиля
Байден: удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой», а не Израилем
Источник в Москве назвал выступление Пашиняна в ЕП провокационным
Екатерина Коршунова