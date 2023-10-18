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Минздрав Палестины назвал число погибших при ударах Израиля по Газе

Минздрав Палестины: при израильских ударах по Газе погибли более 3300 человек
18 октября 2023, 12:30
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Минздрав Палестины сообщил о том, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило более 3,3 тысячи человек.

Ранее сообщалось о том, что больница «Аль-Ахли» в секторе Газа во вторник, 17 октября подверглась атаке. Более 500 человек погибли в результате удара. Участники палестино-израильского конфликта возложили вину за атаку друг на друга.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#удар
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Петербуржец выпил пива и впал в кому
18 октября 2023, 12:31

Фото: iStock/nitrub

В Санкт-Петербурге мужчина впал в кому после выпитого пива.
Об этом пишет 78.ru в своём Telegram-канале. Сообщается, что мужчину без сознания обнаружила супруга. Он лежал на кухне. Привести его в чувства женщине не удалось.
 
Перед тем как впасть в кому, пострадавший успел сообщить, что выпил алкогольный напиток. Где именно он купил пиво — в баре или в магазине, не уточняется. Пострадавшего госпитализировали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Состояние пациента оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что 38-летняя женщина на Большом Сампсониевском проспекте в Санкт-Петербурге не успела затормозить перед нерегулируемым пешеходным переходом и совершила наезд на беременную женщину. Пострадавшая получила повреждение позвоночника и закрытую травму живота.

Прибывшие на место происшествия медики направили пострадавшую в шоковую реанимацию, в настоящее время о её состоянии ничего неизвестно.

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#санкт-петербург
#пиво
#алкоголь
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В Щёлкове прошли обыски в УК «Паритет», где переехали женщину на Audi
18 октября 2023, 11:40

Фото: iStock/simpson33

Сотрудники СК пришли в офис ранним утром.
Mash пишет, что документы изъяты, работников из здания не выпускают. Начальства на месте не оказалось, а все ключевые сотрудники сбежали.
 
Недалеко от управляющей компании начался снова митинг. Собрались все, кто устал от «Паритета» и холодных батарей в своих домах. По данным СК, компания снова не подготовились к зиме. Осенью выкопала старые трубы, а новые не привезла.
 
Возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Напомним, глава УК «Паритет» опроверг информацию о том, что женщина, переехавшая девушку в Щелкове, является сотрудницей компании.

«Она у нас не работает и никогда не работала. Люди пришли высказать претензии по поводу отсутствия тепла, признаю, вопросы есть», - заявил директор УК «Паритет».
По его словам, жители приняли девушку, находившуюся возле здания УК, за сотрудницу компании.

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#ск рф
#щёлково
#подмосковье
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В подмосковном Минздраве описали состояние девушки, сбитой автомобилем в Щёлкове
18 октября 2023, 11:35

Фото: администрация Реутова

Пострадавшая от наезда машины в подмосковном Щёлкове находится в удовлетворительном состоянии. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
Девушка остаётся под наблюдением специалистов, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сотрудница управляющей компании «Паритет» из Щёлкова сбила и переехала местную жительницу, которая вышла протестовать к зданию организации. Люди были недовольны отсутствием отопления в домах и состоянием подвалов. Бампером автомобиля сотрудница УК задела одну из протестующих, сбила её и переехала.
 
У пострадавшей, по предварительным данным, сломаны обе ноги. Следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины-водителя. Его расследование контролирует прокуратура. 

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Депутат Толмачëв сообщил подробности инцидента с сотрудницей УК, переехавшей девушку в Щёлкове
 
У девушки, которую в Подмосковье переехала сотрудница УК, сломаны обе ноги
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#щёлково
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#уголовное дело
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
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В Москве задержали третью соучастницу по делу о торговле детьми
18 октября 2023, 11:29

Фото: iStock/blinow61

В Москве задержана женщина, причастная к делу о торговле людьми многодетной матерью Юлией Логвиновой.
Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. По данным следствия, 30-летняя женщина в апреле 2015 года родила девочку, а в следующем году – мальчика. Обоих детей Логинова по фиктивным документам зарегистрировала на себя как рожденных суррогатной матерью. Но позже выяснилось, что родственной связи у Юлии с детьми не существует.

«47-летняя женщина, используя документы, содержащие заведомо ложные сведения зарегистрировала (детей) в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь, подозреваемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней», –сообщили в ведомстве.
Ранее правоохранители задержали «суррогатная мать». Ей оказалась гражданка Узбекистана. Она родила двоих детей, а потом продала их москвичке.

Напомним, 47-летняя москвичка одна воспитывает 15 детей. По её словам, большинство из них приёмные, а пятеро — родные. В графе отца стоит прочерк. По данным следствия, никого из детей москвичка сама родить просто не могла. В 2010 году ей удалили матку. После того как этот факт стал известен, женщина заявила, что прибегала к услугам суррогатной матери, но приняла решение это не афишировать.

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#москва
#дети
#мать
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Мужчина сгорел в машине в Подмосковье
В Подмосковье мужчина погиб в горящем автомобиле
18 октября 2023, 11:08

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Житель подмосковного Серпухова погиб в своем автомобиле из-за его возгорания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 50-летний мужчина вынужден был жить в своем автомобиле «Киа» после того, как полгода назад сгорела его квартира на Московском шоссе. Однако накануне автомобиль загорелся, когда мужчина был внутри. Он погиб.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты.

Ранее сообщалось, что житель Санкт-Петербурга обнаружил в квартире трупы беременной племянницы и её парня. ЧП случилось в доме на Московском шоссе. Мужчина начал беспокоиться: его племянница два дня не выходила на связь. Он приехал проведать родственницу. Дверь в квартиру была заперта, а на звонок не было никакой реакции.


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#сигареты
#автомобиль
#квартира
#возгорание
#мужчина
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Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка за пропаганду ЛГБТ
Суд оштрафовал бьюти-блогера Синяка на 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
18 октября 2023, 11:04

Фото: iStock/Zolnierek

Бьюти-блогера Игоря Синяка Тверской суд Москвы оштрафовал на двести тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Сообщается, что Синяку выписали максимально возможный штраф по предъявленному протоколу. Дело на блогера было возбуждено после обращения главы организации «Лига безопасного интернета» Екатерины Мизулиной.

Напомним, в августе этого года канал Синяка был внесен в реестр запрещенных сайтов. 

Ранее сообщалось, что трансгендерный бьюти-блогер Андрей Петров, ныне известный как Милана Петрова, также получил штраф в размере 200 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ. Петров должен заплатить штраф в течение 60 дней. По решению московского суда блогера также оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

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Крупный пожар произошел на стройке ледовой арены в центре Екатеринбурга

В отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры Трушнина возбудили уголовные дела
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Крупный пожар произошел на стройке ледовой арены в центре Екатеринбурга
18 октября 2023, 10:48

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар произошел на стройке УГМК-арены в Екатеринбурге. От здания строящегося спортивного комплекса поднимаются клубы дыма. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По предварительным данным, строители заливали крышу гудроном, который внезапно загорелся. К месту происшествия едут экстренные службы. Информация о пострадавших не называется.

Напомним, в августе на строящейся ледовой арене также был пожар. Со стороны кровли недостроенного здания ледовой арены шел черный дым. С территории объекта было эвакуировано 200 человек.

Здание было обследовано с целью определения места очага возгорания. На месте работали несколько единиц специальной техники и пожарные расчеты.

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В Екатеринбурге водитель Peugeot насмерть сбил двух пешеходов на остановке

В Газе сообщили о гибели более 500 человек при ударе Израиля по больнице
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#происшествия
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#пожар
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Израиль показал доказательства непричастности к атаке на больницу в секторе Газа
18 октября 2023, 10:43

Фото: istock / Dmitri Zelenevski

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продемонстрировала доказательства о непричастности к ракетной атаке по больнице в секторе Газа и опубликовала в социальной сети X (ранее Twitter) фотографии в качестве подтверждения.
Отмечается, что на опубликованных снимках нет воронок, которые характерны для следов применения боеприпасов Израиля. Военнослужащие ЦАХАЛ заявили, что если бы атаку совершали они, то на месте должна была образоваться воронка диаметром от 7 до 19 метров.

Помимо этого, пресс-секретарь Армии обороны Израиля предоставил информацию по происшествию отдельно на брифинге для зарубежных СМИ. 

 «По данным нашей разведки, ХАМАС проверил сообщение о попадании ракеты по парковке больницы и понял, что это были ракеты «Исламского Джихада»*
Ранее сообщалось, что после удара по больнице в Газе протестующие вышли на улицы Палестины. 

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*организация признана террористической и запрещена в России
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В отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры Трушнина возбудили уголовные дела
18 октября 2023, 10:35

Фото: iStock/Akintevs

Полицейские задержали подозреваемых, нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Сообщается, что задержанными оказались 25-летняя уроженка Республики Северная Осетия - Алания и 28-летний уроженец Кировской области. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям «Вандализм» и «Угроза убийством».

Напомним, военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.

Художество заметил электрик, занимающийся ремонтом в подъезде. Он рассказал, что на этаж к Трушнину поднялись молодые люди 17–18 лет. В руках один из них держал трафарет и баллончик.

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#квартиры
#вандализм
#водитель
#человек
#люди
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Достижения.рф