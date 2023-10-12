Минздрав: Пострадавший под Белгородом журналист Sputnik находится в реанимации

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Журналист Sputnik Хайбар Акифи, пострадавший в ходе ночного обстрела Белгородской области, находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщает Минздрав региона в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что ночью 12 октября украинские войска предприняли попытку атаки Белгорода, однако, российские системы ПВО успешно сбили БПЛА самолетного типа. Обломки дрона упали на частный дом, после чего в нем разгорелся пожар.
В результате пожара погибла четырехлетняя девочка - дочь 29-летнего журналиста афганского Sputnik Хайбара Акифи. Также погибли родители его жены. Сам он вместе с супругой был доставлен в больницу.
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В результате пожара погибла четырехлетняя девочка - дочь 29-летнего журналиста афганского Sputnik Хайбара Акифи. Также погибли родители его жены. Сам он вместе с супругой был доставлен в больницу.
«Женщина находится в реанимации городской больницы 2 Белгорода после операции, гемодинамика стабильная, лечим. Мужчина — в крайне тяжелом состоянии в реанимации областной клинической больнице, нестабилен, медицинские работники делают всё для сохранения его жизни», - прокомментировали ситуацию в региональном Минздраве.
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Евгения Парфентьева