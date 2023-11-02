В Казани проверят ЧП с отказом в госпитализации ребенка с болями, который потом умер

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Территориальный орган Росздравнадзора по Татарстану и Министерство здравоохранени яначали проверку после смерти подростка, которому отказали в медицинской помощи. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Казани врачи Детской республиканской клинической больницы отказались госпитализировать 16-летнего парня, который пришел к ним за помощью с жалобами на судороги в области шеи. На следующей день подросток умер дома. По информации местных СМИ, у ребенка было несколько хронических болезней, сосудистая дистония и он находился на учете у невролога.
«Правовую оценку дадут эксперты и уполномоченные органы. Минздрав Татарстана приложит максимум усилий для установления причин произошедшего», — сообщили в Минздраве.
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Алина Юрчак