Минздрав пытался отнять ребенка-инвалида у матери, не получившей льготные лекарства





«Это вторая попытка Осипова как минимум напугать меня. Первая была жёстче и гораздо менее законной», — цитирует издание слова собеседницы.

Во Владимире Минздрав потребовал изъять у многодетной матери ребенка-инвалида. По словам женщины, это не первая попытка местных чиновников оказать давление. Об этом пишет «Ридиус».Жительница Владимирской области обвинила региональный Минздрав в попытке отобрать у нее ребенка за то, что она устроила скандал с получением льготных лекарств.Инцидент начался с того, что многодетная мать обратилась за рецептом на препарат эналаприл, жизненно необходимый ее ребенку-инвалиду. Комиссия в течение недели одобрила выписку лекарства, соответствующее решение направили в Минздрав.Но потом процесс получения эналаприла по неизвестным причинам приостановился более чем на месяц. Женщина устала ждать и записала видеообращение к главе Минздрава Владимирской области.Однако чиновник вместо того, чтобы оказать местной жительнице помощь, обратился в службу опеки с требованием изъять из семьи одного из детей. Он заявил, что ребенок якобы находится под угрозой причинения вреда здоровью. Многодетную мать пригласили на беседу в отдел опеки и попечительства, где сотрудники смогли убедиться, что дела в семье идут совсем не плохо.Она уверена, что дети не смогут получить льготные лекарства, пока чиновник продолжает занимать должность главы ведомства. Единственной надеждой остается комплексная проверка Следственного комитета, заключила женщина.Ранеесообщало, что в Ростовской области мать снимала порновидео с десятилетней дочерью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.