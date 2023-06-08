Минздрав пытался отнять ребенка-инвалида у матери, не получившей льготные лекарства

Фото: Фотобанк Московской области
Жительница Владимирской области обвинила региональный Минздрав в попытке отобрать у нее ребенка за то, что она устроила скандал с получением льготных лекарств.
Но потом процесс получения эналаприла по неизвестным причинам приостановился более чем на месяц. Женщина устала ждать и записала видеообращение к главе Минздрава Владимирской области.
Однако чиновник вместо того, чтобы оказать местной жительнице помощь, обратился в службу опеки с требованием изъять из семьи одного из детей. Он заявил, что ребенок якобы находится под угрозой причинения вреда здоровью. Многодетную мать пригласили на беседу в отдел опеки и попечительства, где сотрудники смогли убедиться, что дела в семье идут совсем не плохо.
«Это вторая попытка Осипова как минимум напугать меня. Первая была жёстче и гораздо менее законной», — цитирует издание слова собеседницы.
Она уверена, что дети не смогут получить льготные лекарства, пока чиновник продолжает занимать должность главы ведомства. Единственной надеждой остается комплексная проверка Следственного комитета, заключила женщина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Ростовской области мать снимала порновидео с десятилетней дочерью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.