Минздрав РФ: В Приморье продолжают работать подтопленные паводками больницы

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Паводки в Приморье подтопили 11 медицинских учреждений, но они продолжают работать. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
Уточняется, что работа продолжается в штатном режиме. Медучреждения снабжены всем необходимым для помощи людям.
Кроме того, предоставлением медицинской помощи пострадавшим от паводков жителям осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае объявлено штурмовое предупреждение из-за тайфуна «Ханун», который вызвал паводки. На регион с 10 по 12 августа обрушилось от 50% до 110% месячной нормы осадков. Из зоны затопления было эвакуировано более двух тысяч человек, пострадало большое количество объектов городской инфраструктуры.
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Кроме того, предоставлением медицинской помощи пострадавшим от паводков жителям осуществляет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
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Анастасия Чинкова