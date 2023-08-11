Минздрав Турции сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье

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В результате землетрясения в провинции Малатья (Турция) получили травмы 23 человека, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о магнитуде землетрясения в 5,6, тогда как турецкое Управление по чрезвычайным происшествиям (AFAD) указало на магнитуду 5,3 с глубиной эпицентра 7 километров.
Он также упомянул, что к месту происшествия отправлены 21 бригада скорой помощи для оказания медицинской поддержки пострадавшим.
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«Из обновленной информации следует, что 22 пострадавших находятся в Малатье и один в Адыямане из-за падений с высоты», — сообщил Коджа в соцсети X (ранее известной как Twitter).
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Артем Кузьмин