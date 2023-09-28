Минздрав Узбекистана сообщил о пострадавших в результате взрыва на складе

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«В результате ЧП на месте скончался мальчик-подросток 2006 года рождения. Общее число пострадавших в результате происшествия составляет 163 человека», — сообщает Минздрав.
24 человека доставлены в больницы, остальным 138 помощь оказывали на месте. Тяжелораненых в больницах нет.
Спасатели продолжают ликвидировать возгорание, а коммунальщики очищают территорию от последствий ЧП.
По данным МЧС, 28 сентября в 02:43 (00:43 мск) на одном из складов на территории массива «Строитель» в Сергелийском районе произошёл взрыв, а потом вспыхнул пожар. 16 пожарных расчетов ликвидировали возгорание, к 5 утра (03:00 мск) огонь локализовали.
Сообщается, что взрыв прогремел на складе компании «Интер Логистика». Могли сдетонировать аккумуляторы для электромобилей, хранившиеся на таможенном складе.
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