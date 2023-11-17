Минздрав: В ДТП на свердловской трассе пострадали девять человек

Фото: iStock/GummyBone
При столкновении двух автомобилей на трассе в Свердловской области пострадали девять человек, об этом сообщили в Минздраве региона.
По информации ведомства, авария произошла на 191-м км трассы Серов — Екатеринбург. В результате столкновения одна из машин загорелась.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, причины аварии устанавливаются.
Читайте также:
В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибли два человека
В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибла жена блогера Лещёва
СК: В Майкопе авто с тремя детьми и двумя взрослыми сорвалась с обрыва в реку
«В результате ДТП одна из машин загорелась. Пятеро (пострадавших) доставлены в реанимационное отделение, четверо — в хирургическое отделение», — прокомментировал ситуацию Telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».
Читайте также:
В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибли два человека
В ДТП с автобусом и фурой в Свердловской области погибла жена блогера Лещёва
СК: В Майкопе авто с тремя детьми и двумя взрослыми сорвалась с обрыва в реку
Евгения Парфентьева