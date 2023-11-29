Минздрав: В результате израильского рейда в Дженине погибли двое детей

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В результате рейда армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в городе Дженин погибли двое детей, об этом сообщили в Минздраве Палестины.
Напомним, в настоящий момент между Израилем и ХАМАС продолжается перемирие. Впервые о нём было объявлено 24 ноября в 07:00 (08:00 по московскому времени).
Гуманитарная пауза должна была продлиться четыре дня, однако, позже в МИД Катара сообщили о продлении режима прекращения огня до 07:00 30 ноября. В рамках этого соглашения стороны конфликта обмениваются заложниками, также в сектор Газа доставляется гуманитарная помощь, медикаменты и топливо.
Позже в палестинском движении ХАМАС заявили, что готовы отпустить 20 дополнительных израильских заложников в обмен на продление перемирия ещё на два дня.
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Гуманитарная пауза должна была продлиться четыре дня, однако, позже в МИД Катара сообщили о продлении режима прекращения огня до 07:00 30 ноября. В рамках этого соглашения стороны конфликта обмениваются заложниками, также в сектор Газа доставляется гуманитарная помощь, медикаменты и топливо.
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Евгения Парфентьева