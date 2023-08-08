Мирный житель погиб из-за обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ

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Мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка, погиб мирный житель. Об этом градоначальник написал в своем телеграмм-канале.
По словам Кулемзина, украинские формирования обстреляли район с мирными жителями. В результате происшествия, погиб мужчина 1989 года рождения.
Также, известно о пятерых пострадавших, один из которых ребенок.
Ранее, врио ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ целенаправленно используют кассетные боеприпасы для обстрелов российских территорий. По его словам, ВСУ пытаются перегрузить российскую систему противовоздушной обороны. В результате применения таких боеприпасов, число жертв среди мирных граждан растет.
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Также, известно о пятерых пострадавших, один из которых ребенок.
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Анастасия Крестьянова