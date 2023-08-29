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Мировой судья открыл стрельбу в полицейском пункте Казани

В Казани мировой судья открыл стрельбу в пункте полиции
29 августа 2023, 12:44

Фото: iStock/A_N

В центре татарской столицы Казани мирового судью задержали за потасовку, а когда доставили в полицию, то он открыл стрельбу, сообщает «Казанские ведомости».
По информации СМИ, в ночь на 29 августа полиция прибыла на центральную улицу города Баумана. где произошла драка между двумя мужчина. Одного из них доставили в отделение полиции.

Во время допроса задержанный выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвел один выстрел в окно. Предмет оказался травматом, который находился у него на законных основаниях. Обошлось без пострадавших.


Задержанный оказался мировым судьей из Альметьевска. В момент потасовки он находился в нетрезвом состоянии.

По факту происшествия инициирована служебная проверка, решение по которой должны приниматься Квалификационной коллегии судей Татарстана.

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#казань
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В Пскове военные перекрыли подъезд к аэропорту
Mash: В Пскове военные перекрыли подъезд к аэропорту
30 августа 2023, 01:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Пскове перекрыт подъезд к аэропорту. Несколько нарядов военных и полиции организовали блокпост и никого не пропускает, пишет Телеграм-канал Mash.
Отмечается, что на всех дорогах, по которым можно добраться до аэропорта, ситуация аналогичная. На место инцидента продолжают прибывать специальные службы.

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ТАСС: В ходе налёта БПЛА на псковский аэродром получили повреждения четыре самолёта Ил-76

В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников

Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО

#аэродром
#бпла
#минобороны
#пво
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ТАСС: В ходе налёта БПЛА на псковский аэродром получили повреждения четыре самолёта Ил-76
30 августа 2023, 00:45

Фото: iStock/Artyom_Anikeev

Четыре транспортных самолёта Ил-76 повреждены в Пскове в ходе атаки беспилотников на военный аэродром Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников официально сообщил в своём канале в Telegram о том, что Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. По его информации, жертв в результате этого налёта  нет, а «масштаб разрушений уточняется».

Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта, сообщил тг-канал Mash. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой чёрный дым.

Ранее появились сообщения о взрывах и пожаре в районе аэродрома в Пскове. Очевидцы сообщали, что слышали звуки автоматных очередей. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Псков с помощью более чем десятка беспилотников, предположительно запущенных со стороны Латвии либо Эстонии.

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Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО

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#самолёты
#аэродром
#бпла
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В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников
30 августа 2023, 00:40

Фото: iStock/NiseriN

А аэропорту Пскова Минобороны отражает атаку беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников, пишет Телеграм-канал Mash.
По предварительным данным, в настоящее время жертв нет. Информация о разрушениях уточняется.

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Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО

На Украине в трех областях объявили воздушную тревогу

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#информация
#россия
#бпла
#украина
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Рогов сообщил, что в Пскове работают силы ПВО
30 августа 2023, 00:25

Фото: iStock/vladj55

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Пскове работают силы противовоздушной обороны, отражающие атаку беспилотников на город в районе аэропорта.
«Работает ПВО. Также военнослужащие пытаются сбить БПЛА из стрелкового оружия», — сообщил Рогов в своём Telegram-канале.

Один из БПЛА попал в топливозаправочный комплекс на территории псковского аэропорта, сообщает Mash. В этом месте сейчас крупный пожар — над городом поднимается густой чёрный дым.

Ранее появились сообщения о взрывах и пожаре в районе аэродрома в Пскове. Очевидцы сообщали, что слышали звуки автоматных очередей. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Псков с помощью более чем десятка беспилотников, предположительно запущенных со стороны Латвии.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#пво
#бпла
#аэропорт
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На Украине в трех областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Черниговской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу
30 августа 2023, 00:22

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Полтавской, Черниговской и Сумской областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что в 23:44 прозвучал сигнал тревоги в Черниговской области, после чего распространился на другие регионы.

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#регионы
#обстрел
#украина
#тревога
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Baza: Местные жители сообщают об обстреле псковского аэропорта
29 августа 2023, 23:56

Фото: iStock/RamonCast

Жители Пскова сообщают, что со стороны местного аэропорта слышны звуки стрельбы, похожие на автоматные очереди. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В свою очередь,Telegram-канал SHOT сообщает, что в районе аэропорта начался пожар. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Псков с помощью беспилотников, в ответ российские военные пытаются уничтожить дроны из стрелкового оружия.



Как пишет Baza, в результате атаки, по предварительным данным, были повреждены два самолета. Характер повреждений уточняется. 

При этом никакой официальной информации от местных властей до сих пор не поступало.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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Baza: В Белгородской области слышны взрывы и автоматные очереди

#бпла
#пожар
#аэропорт
#взрывы
#всу
#дроны
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МЧС: Площадь лесного пожара в Геленджике выросла уже до пяти гектаров
29 августа 2023, 23:03

Фото: iStock/Toa55

В Геленджике продолжают тушить природный пожар в микрорайоне Бобрукова Щель, площадь которого увеличилась уже до пяти гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Группировка пожарных увеличена до 195 человек и 45 единиц техники. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 27 сбросов, более 130 тонн воды», — отметили в ведомстве. Как рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов, огонь распространяется очень быстро из-за сильных порывов ветра, которые в горах достигают 25 — 30 метров в секунду.



По сведениям «Коммерсанта», причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Местный житель нарушил технику безопасности, готовя электрокабель к продаже, что вызвало возгорание земляной подстилки, а оттуда пламя перекинулось на лесной массив. Сейчас мужчина уже задержан, с ним проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что в Греции в лесном пожаре погибли 18 человек. По предварительной версии, погибшие являются нелегальными мигрантами, сообщает заместитель пресс-секретаря пожарной охраны страны Иоаннис Артопиос.

Пожары в Греции приобрели катастрофический масштаб. На севере страны огонь подошёл к поселениям и уничтожил несколько домов. Деревенских жителей эвакуируют. Самостоятельно выбраться им не удастся из-за едкого дыма на дорогах. Огонь не получается взять под контроль, несмотря на усилия спасателей и авиации.

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#мчс
#лесные пожары
#краснодарский край
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В Москве нашли пропавшую фигуристку Горбачёву
29 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Москве нашли 16-летнюю фигуристку Алину Горбачёву, которая считалась пропавшей без вести. Девушка цела и невредима. Об этом сообщили в столичном следственном комитете.
«По предварительной информации местонахождение 16-летней спортсменки установлено. В ближайшее время девушка будет доставлена в подразделение столичного СК для установления обстоятельств её отсутствия», - говорится в сообщении ведомства.

По информации Telegram-канала Mash, следователи обнаружили девочку во время просмотра фильма в кинотеатре. Она в полном порядке и спокойно поедала мороженое.

Напомним, российская фигуристка Алина Горбачева без вести пропала в Москве. О чрезвычайном происшествии рассказала ее мать. Известно, что накануне спортсменка вышла с катка на «Чкалов Арене» и направилась в сторону Владимирской церкви. По словам матери девушки Екатерины, пока правоохранители располагают только записями с камер видеонаблюдения, на кадрах которых видно, как Алина входит в парк. К поискам подключились кинологи со служебными собаками.

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Роспотребнадзор: Число отравившихся шаурмой в Москве достигло 53
29 августа 2023, 19:49

Фото: iStock/Staras

За прошедшие сутки число отравившихся шаурмой и курицей гриль на севере Москвы выросло до 53 человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает столичный Роспотребнадзор.
Ранее сообщалось, что в Москве произошло массовое отравление шаурмой и курицей гриль в одной из точек быстрого питания на севере Москвы. На данный момент, 20 пострадавших диагностирован сальмонеллёз.

В ходе осмотра помещения «Бистро-24» было извлечено более 180 кг продукции без маркировки с указанием срока годности и изготовителя.

Следствием было установлено, что поставками курицы занимался предприниматель из Центра оптово-розничной торговли «Бухта». У него было изъято ещё 598 кг продукции, у которой отсутствовали документы о ветеринарных проверках, о качестве продукции и товарно-транспортные накладные.

В настоящее время продолжается проверка. Эта ситуация находится на особом контроле московского управления Роспотребнадзора.

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#отравление
#москва
#роспотребнадзор
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