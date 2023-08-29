Мировой судья открыл стрельбу в полицейском пункте Казани

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В центре татарской столицы Казани мирового судью задержали за потасовку, а когда доставили в полицию, то он открыл стрельбу, сообщает «Казанские ведомости».
По информации СМИ, в ночь на 29 августа полиция прибыла на центральную улицу города Баумана. где произошла драка между двумя мужчина. Одного из них доставили в отделение полиции.
Во время допроса задержанный выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвел один выстрел в окно. Предмет оказался травматом, который находился у него на законных основаниях. Обошлось без пострадавших.
Задержанный оказался мировым судьей из Альметьевска. В момент потасовки он находился в нетрезвом состоянии.
По факту происшествия инициирована служебная проверка, решение по которой должны приниматься Квалификационной коллегии судей Татарстана.
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Во время допроса задержанный выхватил предмет, похожий на пистолет, и произвел один выстрел в окно. Предмет оказался травматом, который находился у него на законных основаниях. Обошлось без пострадавших.
По факту происшествия инициирована служебная проверка, решение по которой должны приниматься Квалификационной коллегии судей Татарстана.
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Евгения Парфентьева