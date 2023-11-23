«Мисс Вселенная – 2021» обвинила сотрудников аэропорта Стамбула в краже на 2 млн рублей

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Мисс Вселенную 2021 и ведущую «Красивого шоу» на телеканале ТНТ Полли Каннабис обокрали в аэропорту Стамбула более, чем на ₽2 млн.
Как сообщает телеграм-канал Shot, из багажа девушки попали ювелирные украшения от Bulgari и Roberto Coin. Итого сумма пропажи составила ₽2,2 млн. Супермодель заверяет, что стала жертвой профессиональной группы грамотно подготовленных воров.
Как рассказала девушка, она летела в Минск из аэропорта Стамбула. Небольшой чемодан с драгоценностями был с ней в ручной клади.
По словам Каннабис, странности начались прямо перед посадкой: ей сказали, что ручную кладь тоже нужно сдать в багажный отсек, так как на борту больше не осталось места, а сотрудник аэропорта, принимавший багаж, крайне пристально разглядывал все молнии и замки на её чемоданчике.
Полиция Стамбула возбудила уголовное дело по факту кражи.
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