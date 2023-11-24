Мизулина заявила, что против певца Шарлота возбудили три уголовных дела

Фото: iStock/simpson33
Против российского исполнителя Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела, об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина в своём Telegram-канале.
«В отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота СУ СК по Самарской области возбуждено 2 уголовных дела по ч.4 статьи 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма», а также уголовное дело по статье 148 УК РФ - «Оскорбление чувств верующих», - написала общественный деятель в своём Telegram-канале.
После этого стало известно, что в начале декабря Шарлота этапируют из Петербурга в Самару, где исполнитель прописан. В северной столице он отбывает административный арест по делу о мелком хулиганстве. Его арестовали после того, как Шарлот на камеру сжёг свой российский паспорт и разместил это видео в интернете.
Читайте также:
Шарлота этапируют из Санкт-Петербурга в Самару в начале декабря
Песков заявил, что не знает, кто такой Шарлот
Вован и Лексус позвонили Шарлоту от имени Зеленского, заставив его спеть украинский гимн
Евгения Парфентьева