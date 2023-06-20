Многие районы Киева оказались без электричества

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Во многих районах Киева отсутствует электричество и приостановлена работа электротранспорта
Утром 20 июня многие районы Киева остались без электричества, сообщает ТАСС.
Как стало известно, приостановлена работа столичного электротранспорта. По данным киевской городской администрации, временно остановили свою работу терминалы самообслуживания метрополитена.
Напомним, о серии взрывов в Киеве стало известно ранним утром 20 июня.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Киеве и двух областях звучат взрывы.
Как стало известно, приостановлена работа столичного электротранспорта. По данным киевской городской администрации, временно остановили свою работу терминалы самообслуживания метрополитена.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Киеве и двух областях звучат взрывы.
Екатерина Коршунова