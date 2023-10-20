Многодетная пьяная россиянка пыталась задушить четырехлетнего сына

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В Каменском районе Свердловской области суд отправил в колонию строгого режима многодетную мать, которая на протяжении девяти месяцев издевалась над двумя детьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Женщина на протяжении девяти месяцев, в период с мая 2021-го по январь 2022-й, истязала двоих сыновей. Ее отправили в колонию на три с половиной года», — написали в телеграм-канале «Прокуратура Свердловской области».Женщина пыталась задушить четырехлетнего сына подушкой. Второму ребенку 12 лет. По информации следствия, горе-мать периодически била детей, скидывая их со стула или кроватки и хватала за волосы.
Ранее в Челябинске мать обвинила воспитательницу детского сада в издевательстве над ее 6-летним сыном. Она заявила, что работница детсада заставила ее сына есть хлеб из мусорного ведра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак