Многодетный отец бросился вытаскивать соседей из горящего дома

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В якутской республике Саха многодетный отец бросился спасать соседей, когда увидел, что их дом объят огнем, сообщает «Якутия.Инфо».
У 35-летнего Егора Макарова пятеро детей. Когда 7 августа он увидел, что дом их соседей охвачен огнем, то не раздумывая бросился спасать людей.
К счастью, в пожаре никто не пострадал, его локализовали на площади в 48 квадратных метров. Успели сгореть пристрой и терраса. Предварительно, причиной возгорания стала неосторожность при курении.
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«Мне оставалось только разбить окно и вытащить их. Потом приехали пожарные. На моем месте каждый бы так поступил. Я вырос на глазах у своих соседей, не оставлять же их в беде», - заявил Макаров.
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Евгения Парфентьева